Нью-йоркская биржа начала делистинг трех китайских компаний

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) начала процедуру делистинга (исключение ценных бумаг) в отношении трех китайских компаний-операторов — China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd. Это связано с указом президента США Дональда Трампа, который запрещает инвестировать в китайские компании, связанные с военными.

В сообщении говорится, бумаги будут исключены, поскольку «эмитенты более не подходят для листинга». С 11 января 2021 года американским компаниям и гражданам нельзя покупать ценные бумаги компаний, связанных с китайскими военными.

«Приказ запрещает, начиная с 9:30 утра 11 января 2021 года, любые трансакции с публично торгуемыми ценными бумагами или любыми ценными бумагами, которые связаны или предназначены для инвестиций в такие бумаги любой коммунистической китайской военной компании, любым лицом из Соединенных Штатов»,— отмечается в сообщении биржи. Компании имеют право на пересмотр этого решения.