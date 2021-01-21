Ленобласть направит на помощь дольщикам еще более 800 млн рублей

До середины февраля 2021 года власти Ленобласти планируют направить на решение проблем дольщиков свыше 800 млн рублей. Эти деньги будут перечислены региональному Фонду защиты прав дольщиков.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, в 2019 году в Фонд было перечислено 619 млн руб., в 2020 — еще 500 млн руб. С учетом планируемых к перечислению в наступившем году, итого на эти цели будет потрачено около 2 млрд руб. «Этих денег достаточно для выплаты всех компенсаций по всем 24 объектам, по которым уже приняты такие решения. Также этих средств хватает для старта строительных процессов по остальным домам, где есть решение наблюдательных советов Фонда»,— отметил господин Москвин.

При этом он также подчеркнул, что строительство не требует всего объема средств одномоментно, поэтому нет смысла сейчас блокировать средства на стройку, которая начнется, например, в будущем году. «Регион гарантировал полный объем средств и будет добавлять необходимое количество на поправках в бюджет»,— уточнил зампред областного правительства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленобласть заявила о готовности софинансировать восстановление прав дольщиков в Мурино и Янино.