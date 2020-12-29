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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ленобласть заявила о готовности софинансировать восстановление прав дольщиков в Мурино и Янино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо главе Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства с информацией о готовности софинансировать со стороны региона восстановление прав дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино и ЖК «Яркий» в Янино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Указанные объекты будут внесены в основное соглашение о взаимодействии с Фондом от 25 октября 2019 года. До конца марта следующего года в бюджете Ленобласти будет предусмотрена необходимая сумма софинансирования. В связи тем, что объекты готовы к вынесению на наблюдательный совет, регион просит включить их в повестку ближайшего заседания.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Фонд защиты прав дольщиков отказался сокращать долю софинансирования бюджета Ленобласти. Из-за законодательных изменений ее размер с 2,8 млрд рублей возрос как минимум вдвое.

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