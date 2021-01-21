Московские музеи открывают двери

В Москве снова откроются музеи, они возобновят работу 22 января. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. При этом заполняемость помещений не должна превышать 50% от общей вместимости залов. Московские музеи не работали с середины ноября. Тогда коронавирусом в столице ежедневно заболевали около 6 тыс. человек. Теперь суточный прирост зараженных снизился до 3,5 тыс. “Ъ FM” поговорил с представителями московских музеев и узнал, к чему стоит готовиться их посетителям.

Руководитель пресс-службы Музея космонавтики Дарья Чудная рассказала, что билеты можно будет купить только онлайн, а находиться внутри — исключительно в масках: «У нас, естественно, будет формат онлайн-билетов, которые можно будет купить через сайт музея. У нас будут разграничены потоки на входе и на выходе, чтобы посетители не пересекались. Сотрудники музея будут внимательно следить за тем, чтобы процентное соотношение в залах не превышало тот уровень, который сейчас разрешен. Будут сборные экскурсии. Это даже не обсуждается — необходимо будет находиться в масках в помещениях, плюс все помещения Музея космонавтики оборудованы специальными очистительными приборами. Воздух максимально очищается и фильтруется. И, естественно, на территории музея есть санитайзеры».

Онлайн-продажа билетов будет действовать во всех столичных культурных учреждениях. В ГМИИ им. Пушкина они будут продаваться по сеансам, заходить в помещение можно будет небольшими группами с разницей в 15 минут. Зато внутри можно проводить сколько угодно времени, и серьезных ограничений гости музея не заметят, уверяет руководитель отдела по работе с посетителями ГМИИ им. Пушкина Марина Жучкова: «У нас нет никаких ограничений по передвижению внутри залов, то есть мы не заставляем посетителей ходить вдоль экспонатов по проложенным маршрутам. Мы так ограничиваем количество людей, чтобы они могли свободно ходить от экспоната к экспонату, возвращаться, мы это регулируем именно численностью, то есть мы все-таки нашли свой баланс между комфортом посетителей и безопасностью. Без масок посетить музей нельзя. Перчатки по желанию — они не являются обязательным требованием. Мы измеряем температуру на входе сотрудникам и посетителям.

Время, которое человек может провести в музее, абсолютно ничем не ограничено, кроме режима работы. Мы рассчитывали то количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях, исходя из нашей площади, получается чуть меньше чем 50%. Реально наша максимальная вместимость сейчас, чтобы соблюдать все нормы и чтобы посетителям было при этом комфортно — это где-то 35-40% от нашей стандартной вместимости до пандемии. Если говорить о разных мероприятиях — экскурсиях, лекциях, концертах — то здесь, конечно, мы строго соблюдаем 50-процентное ограничение, которое установлено требованием Минкультуры и мэрии Москвы».

Многие музеи решили продлить выставки, которые работали осенью прошлого года. По такому пути пошел в том числе музей современного искусства «Гараж». Чтобы увидеть экспозицию, нужно будет также купить билет онлайн, быть в маске и желательно в перчатках. Однако их можно бесплатно получить на входе, пояснил руководитель департамента по работе с аудиторией музея Егор Санин: «В музей можно зайти только в маске, для посетителей, которые не взяли маску с собой, мы предоставляем их абсолютно бесплатно. Также мы рекомендуем ношение перчаток, их можно также получить на входе либо на стойке информации бесплатно.

В музее установлены бесконтактные санитайзеры, у нас регулярно проходит санобработка всех поверхностей.

Текущие выставки будут продлены. Мы закрыли выставочное пространство в тот момент, когда у нас проходила вторая Триеннале российского современного искусства “Красивая ночь всех людей”. Также в атриуме у нас находится выставка Томаса Сарасено. И с пятницы мы ждем посетителей именно на эти проекты. Они будут продлены, поскольку мы уверены, что не все успели, к сожалению, их посмотреть, когда они работали».

Помимо музеев в пятницу в Москве возобновят работу библиотеки и выставочные залы. Кроме того, можно будет проводить развлекательные, просветительские и спортивные мероприятия, но все с тем же условием — допустимо присутствие не более 50% зрителей от общей вместимости помещений.

Анна Никитина