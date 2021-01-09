Пандемия отправила искусство в сеть

Частные галереи полностью изменили формат работы в пандемию — участники рынка рассказали “Ъ FM”, что работали как магазины, устраивали для клиентов индивидуальные экскурсии, а также активно продавали картины в соцсетях. В 2020-м российским галереям пришлось простоять без посетителей пять месяцев, при этом господдержки они не получили, в отличие от федеральных музеев. За счет чего частные галереи оставались на плаву в пандемию? И что приготовили для посетителей и коллекционеров в январе? Об этом — Глеб Силко.

Оцифрованные картины, дистанционные продажи по QR-кодам и никакой финансовой поддержки от властей — в таком формате большую часть 2020 года существовали московские галереи, те, что пережили первое закрытие весной и новый локдаун для искусства, который начался в ноябре. Но в середине января будет что посмотреть не только через экран ноутбука или смартфона.

В этом месяце галерея «Триумф» совместно с Музеем Москвы представит свидетельства пережитых ограничений из-за коронавируса в экспозиции «Музей самоизоляции», то есть там можно будет увидеть самодельные маски, записи из дневников, фотографии, графику авторства обычных москвичей и профессиональных художников.

В целом же эксперименты с переходом искусства в сеть на фоне пандемии удачным назвать нельзя, отметил сооснователь галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин: «У нас “улетели” выставки, публичные большие мощные проекты, которые мы ставили. Это сказалось на нашем настроении. При этом мы выполнили практически весь свой график, сделав плотнее программу осени. Продолжаем выпускать новые выставки. 15 января заработает выставка с Музеем Москвы “Музей самоизоляции”. Также заработает Третьяковская галерея, у нас там еще пара музейных проектов. Очень интересное начало года, если откроемся, потому что у меня надежд на это немного. Почти все выставки мы перевели в онлайн, сделали архивы старых выставок, завели довольно бодрый Telegram-канал. Словом, сделали общение с искусством современным».

Галерея ART Story с возобновлением работы откроет выставку с новогодней тематикой. У посетителей будет возможность посмотреть, к примеру, на снеговика Леонида Тишкова, «слепленого» из бронзы, а также пообщаться с авторами картин и арт-объектов. Большую часть минувшего года галерея выставки не проводила, но готова была в индивидуальном порядке принимать коллекционеров и других потенциальных покупателей.

А, к примеру, галерея «11.12» вовсе превратилась в магазин непродовольственных товаров. Упростили продажи QR-коды и специальный терминал, поделился основатель и владелец арт-площадки Александр Шаров: «У нас есть действующее пространство, в котором представлены работы наших авторов, на которые проставлены цены. Любой может прийти к нам, посмотреть, выбрать понравившееся, обсудить их с нами. У нас теперь есть вывеска “Группа непродовольственных товаров” в Ritz-Carlton на пространстве Cube онлайн-киоск, терминал. Можно подойти к нему и посмотреть все, что есть на онлайн-платформе, выбрать любое понравившееся произведение, через этот терминал оплатить. Можно сделать заявку на доставку. Делаем рассылку с нашим QR-кодом, предлагая зайти к нам на онлайн-платформу».

Подспорьем для художников в пандемию стал новый формат аукциона на просторах Facebook «Шар и крест». Идея в том, чтобы поднять продажи произведений, в том числе, не слишком известных художников. Одно из правил такое: автор, у которого купили три картины, должен приобрести себе одну работу менее удачливого коллеги.

Цены небольшие — около 5 тыс. руб. за произведение. Коллекционеры при этом нечасто покупают в сети картины неизвестных художников, отметил основатель галереи pop/off/art Сергей Попов: «Выставка Вики Шумской будет доступна с 15 ноября. Тонкая, умная, сложная выставка абстрактного искусства. У галереи появились онлайн-открытия, продажи, участие в ярмарке, специальные сайты для репрезентации выставок, различные формы продаж через социальные сети. И это дало результат.

Весь год простимулировал очень серьезный переход достаточно архаичного арт-бизнеса в интернет, сделал его более демократичным.

Галереи объединились в ассоциацию галерей. Многие из онлайн-продаж все равно связаны с какими-то офлайн-коммуникациями. Могли быть сервисы для коллекционеров, кого мы знали лично. Большие сделки все равно там не заключаются».

Ждут гостей с 16 января сразу на две выставки в Центре фотографии имени Братьев Люмьер. В одном из залов — снимки советского фотографа Наума Грановского в честь его 110-летнего юбилея. В ретроспективном проекте покажут более сотни снимков Москвы 20-х годов. В другом зале — застывшие в разных позах танцовщики на фотографиях Роба Вудкокса, работы американца публиковались в GQ и Harper’s Bazaar, а теперь впервые приехали в Москву.

Ольга Сергиенко