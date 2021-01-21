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АЛРОСА впервые обошла De Beers по выручке за год

По итогам 2020 года АЛРОСА впервые обошла De Beers по объему выручки от продаж природных алмазов и бриллиантов. Выручка АЛРОСА в прошлом году предварительно снизилась на 16% и составила $2,802 млрд. Выручка De Beers в 2020 году предварительно составила $2,781 млрд.

«Исходя из этих данных, можно сказать, что АЛРОСА впервые в истории опередила De Beers по размеру выручки от продажи основной продукции — природных алмазов и бриллиантов»,— сообщил «РИА Новости» представитель российского алмазодобытчика.

Напомним, в 2020 году продажи алмазов De Beers упали до десятилетнего минимума. По информации источников Bloomberg, на этом фоне компания повысила цены на алмазы размером более одного карата на 5%. Вместе с тем АЛРОСА в декабре продала алмазов и бриллиантов на $521,6 млн, что на 43,4% больше результата декабря 2019 года и является лучшим показателем в 2020 году.

Подробности — в материале “Ъ” «Алмазы хорошо пошли под праздники».


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