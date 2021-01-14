Алмазы хорошо пошли под праздники

Декабрь оказался удачным месяцем для алмазной отрасли, которая понесла серьезные убытки во время пандемии COVID-19. АЛРОСА в декабре продала алмазов и бриллиантов на $521,6 млн, что на 43,4% больше результата декабря 2019 года и является лучшим показателем в 2020 году. Таким образом, за весь прошлый год продажи упали на 15%, до $2,8 млрд. Руководство АЛРОСА видит возможности роста добычи в этом году благодаря более сильному, чем ожидалось, снижению запасов алмазов, а аналитики ожидают роста цен на них в пределах 10% в первом полугодии.

Продажи АЛРОСА в декабре, который благодаря праздникам традиционно является важным для алмазного рынка месяцем, превзошли доковидный декабрь 2019 года. Компания продала алмазов и бриллиантов на $521,6 млн против $363,8 млн в декабре 2019 года. По итогам всего года, во время которого АЛРОСА столкнулась с масштабным падением продаж, продажи снизились на 15,2%, до $2,8 млрд.

По словам заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева, высокие продажи АЛРОСА в декабре были обусловлены как сохраняющимся уверенным спросом со стороны гранильного сектора, так и влиянием разовых факторов. Так, поступления от продажи готовых бриллиантов дополнительно выросли за счет реализации накопленного ранее стока, а также уникального бриллианта «Призрак Розы» (был продан на аукционе за $26,6 млн).

Бриллиант «Призрак Розы» Фото: АЛРОСА

По мнению господина Агуреева, высокий уровень продаж алмазного сырья в декабре отражает актуальный уровень потребностей рынка. В АЛРОСА ожидают, что продажи в январе вернутся к средним для этого сезона значениям. Продажи в январе 2019 года составляли $281,6 млн, а в январе 2020 года — $405 млн.

Декабрь стал пятым подряд месяцем восстановления продаж АЛРОСА после глубокого падения весной и летом.

Если в июле компания продала продукции на $35,8 млн, то в августе — на $216,7 млн. Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в мае была остановлена добыча на низкомаржинальных руднике Айхал и карьере «Заря», а по итогам первого полугодия АЛРОСА не заплатила дивиденды, показав отрицательный денежный поток. За январь—сентябрь чистая прибыль компании упала на 79%, до 10,9 млрд руб., EBITDA снизилась на 28%, до 55,8 млрд руб., а выручка — на 29%, до 122,9 млрд руб. Глава компании Сергей Иванов в начале января говорил в интервью телеканалу «Алмазный край», что по итогам года выручка сократится на однозначное число процентов в рублях, и двузначное — в валюте.

Он отметил при этом, что за счет хороших продаж в конце года АЛРОСА более серьезно сократила свои запасы добытых алмазов, чем планировала осенью.

Тогда ожидалось, что запасы снизятся до 26–27 млн карат в сравнении с 30,6 млн карат в сентябре. Снижение запасов дает возможность компании увеличить добычу — пока компания планирует ее в 2021 году на уровне 28–30 млн карат.

«Как и предыдущий месяц, декабрь оказался весьма успешным для всех сегментов алмазного рынка: крупнейшие алмазодобытчики продемонстрировали высокие показатели продаж, в ограночном секторе, который согласился на небольшое повышение цен на алмазное сырье, наблюдался рост цен на бриллианты, а праздничные продажи ювелирных изделий в США превзошли ожидания»,— пишут аналитики «ВТБ Капитала» в ежемесячном обзоре Diamonds Watch. Они позитивно смотрят на рынок алмазов в 2021 году. После сильных рождественских и новогодних продаж ожидается пополнение товарных запасов ювелирных изделий в рознице, что позволит добывающим компаниям распродавать накопленные в 2020 году запасы для балансировки рынка. Цены на алмазы могут увеличиться на 10% в первой половине года, полагают аналитики «ВТБ Капитала». Так, De Beers уже подняла цены на алмазы весом выше 0,75 карата на 1–2% впервые с 2018 года.

Евгений Зайнуллин