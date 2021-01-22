Под органику собрали земли

Тульское хозяйство «Вязово», доля в котором принадлежала крупному производителю тепличных овощей АПХ «Эко-культура» Андрею Петренко, сменила собственника. Этот бизнес отошел к владельцам холдинга Major, развивающих органическую ферму М2 в Подмосковье. В результате М2 увеличит земельный банк сразу на 20 тыс. га и сможет войти в пятерку крупнейших на рынке.

Совладелец одного из крупнейших производителей тепличных овощей в России АПХ «Эко-культура» Андрей Петренко вышел из капитала сельскохозяйственного предприятия «Вязово» в Тульской области, следует из ЕГРЮЛ. Ранее ему принадлежало до 66% «Вязово», также в числе владельцев предприятия были Владимир Беликов, гендиректор Вадим Леплер, Марина Маркова. По собственным данным, «Вязово» занимается выращиванием пшеницы, ячменя и пр. на более 10 тыс. га земель. Также включает комплекс для сушки и очистки мощностью 100 тонн в час и элеваторы. Ранее предприятие занималось животноводством. Но теперь, по словам знакомого с активом источника “Ъ”, у «Вязово» только растениеводческий бизнес.

Новым собственником «Вязово» стала консалтинговая компания «ТФТБ», которая контролируется совладельцами автохолдинга Major Павлом Абросимовым и Михаилом Бахтиаровым. Владельцы Major в том числе развивают подмосковное фермерское хозяйство М2, включающее 4,5 тыс. га земель, молочное и мясное производство, переработку овощей и фруктов, пивоварню, сеть магазинов «М2 Органик Клуб» и пр. В М2 заявили, что не могут предоставить «никакой официальной информации» по поводу сделки. Президент и другой совладелец АПХ «Эко-культура» Александр Рудаков передал “Ъ”, что Андрей Петренко не будет комментировать сделку. По словам источника “Ъ”, бывшие владельцы «Вязово» устали от управления предприятием и решили выйти из бизнеса.

«Вязово» не единственный сельскохозяйственный актив в Тульской области, который отошел владельцам М2 в последнее время. Согласно ЕГРЮЛ, в течение второй половины прошлого года под контроль «ТФТБ» также перешли местные ООО «Возрождение», ООО «Междуречье», ООО «СП "Рассвет"» и ООО «Садко». По словам собеседника “Ъ”, всего в ходе сделок владельцы фермы М2 собрали в Тульской области более 20 тыс. га земель.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземель в регионе в 30–60 тыс. руб. за га. Таким образом, 20 тыс. га могли обойтись в 0,6–1,2 млрд руб. По словам эксперта, необрабатываемые участки могут стоить и дешевле, а для органического сельского хозяйства такой вид земель как раз предпочтительнее. Если же земли использовались, то для придания им органического статуса, необходимо несколько лет проводить конверсию, во время которой прекращается внесение химии, что негативно скажется на урожайности, а получать премию за органический статус в это время сельхозпроизводитель не может, рассказывает он.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко знает, что владельцы М2 планируют продолжать развиваться в рамках органического сельского хозяйства. По его словам, в Подмосковье компания столкнулась с нехваткой подходящих свободных земель для расширения бизнеса, а хозяйства в Тульской области планируется использовать как кормовую и сырьевую базу под производство продуктов питания и напитков. Ранее М2 пыталось закупать сырье с рынка, но опять же столкнулось с нехваткой, добавляет господин Мироненко. По словам Андрея Сизова, Тульская области в последние годы показывает хорошие урожаи.

Владельцы М2 активно расширяют бизнес. Так, ранее стало известно, что бизнесмены создали в Крыму структуру под возможное производство вина под маркой M Meta Valley (см. “Ъ” от 29 декабря 2020 года). По словам Олега Мироненко, интеграция 20 тыс. га земель в Тульской области позволит М2 войти в пятерку крупнейших органических хозяйств в РФ по масштабам бизнеса. Основным игроком на рынке остается холдинг «Агриволга» топ-менеджера «Интерроса» Сергея Бачина, земельный банк которого превышает 50 тыс. га.

Анатолий Костырев