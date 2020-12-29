Крымское полуместное

Совладельцы одного из крупнейших автодилеров в РФ Major Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин, которые также управляют фермерским хозяйством М2 в Подмосковье, расширяют агробизнес. Они создали структуру, которая может начать выпускать вино в Крыму под маркой M Meta Valley. Однако найти площади под виноградники на полуострове уже непросто, а продажи органического вина может осложнить высокая цена.

Управляющее подмосковным фермерским хозяйством М2 ООО «Шульгино» учредило в Крыму ООО «ТД М2+», следует из данных ЕГРЮЛ. Среди видов деятельности новой структуры — выращивание винограда и производство вина. «ТД М2+» также подало заявление на регистрацию товарного знака M Meta Valley в том числе по классу вина. На сайте М2 в перечне продукции также появился раздел органических вин.

Ферма М2 — проект совладельцев автомобильного холдинга Major Павла Абросимова и Дмитрия Канарейкина. По данным «Автобизнесревю», по итогам 2019 года Major был четвертым дилером в РФ по продажам новых автомобилей с оборотом в 57,75 млрд руб. Хозяйство М2, по собственным данным, включает 4,5 тыс. га земли, молочный цех мощностью до 5 тонн продуктов в сутки, мясные фермы на 1,5 тыс. голов, цех по переработке овощей и фруктов, пивоварню и прочее. Также управляет фирменными магазинами «М2 Органик Клуб».

В М2 и Major комментарий не предоставили. Директор Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Тимофей Месеняшин полагает, что оптимальным способом выхода на рынок будет покупка земли под виноградники. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорит, что как такого рынка земли в Крыму не существует, а большие площади принадлежат властям, которые предпочитают сдавать их в аренду. Стоимость земли при этом может отличаться в каждом районе, продолжает Тимофей Месеняшин. Господин Попович слышал, что за 1 га земли под виноградники в Крыму платили от 500 тыс. руб. до 4 млн руб. По словам господина Месеняшина, свободных участков на полуострове не много, а спрос заметный.

Вступление в июне 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает называть вином напиток из импортного виноматериала, привело к взрывному росту спроса на виноградники и российский виноград, подтверждал в интервью “Ъ” председатель правления Beluga Group (бренды Golubitskoe Estate, Tete de Cheval) Александр Мечетин. По его словам, в России выпивается почти 90 млн дал вина в год, потребление на душу населения растет, но по-прежнему отстает от европейского и не достигло пика. По данным ЕГАИС и ЦИФРРА, 60% рынка вина в России приходится на местную продукцию, остальное — импорт. Основные страны-поставщики — Италия, Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, следует из таможенных данных.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев отмечает, что первый органический виноградник в Бахчисарайском районе Крыма сертифицирован только в этом году, а первый урожай в хозяйстве будет собран через три года. По его словам, у начинающего игрока есть возможность организовать переработку винограда по контракту на сторонней площадке за фиксированную плату. К примеру, в Краснодарском крае по такой схеме свой виноград перерабатывает «Мантра» (связана с семьей главы Минпромторга Дениса Мантурова), а в Крыму заказы на переработку стороннего винограда принимает винодельня «Сатера» и хозяйство «Усадьба Перовских», рассказывает эксперт. Но, предупреждает господин Ставцев, предложение здесь также ограничено.

В случае органического вина препятствием может стать и высокая цена, отмечает собеседник “Ъ” на рынке. Сегодня, по его словам, более 70% продаж вина в РФ приходится на ценовой сегмент до 500 руб. за бутылку, небольшие российские винодельни поставляют продукцию по цене около 1 тыс. руб. за бутылку, а органические линейки будут еще дороже.

Анатолий Костырев