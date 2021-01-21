Бабич назначен замдиректора службы по военно-техническому сотрудничеству

Как и предсказывал “Ъ”, первый замминистра экономики Михаил Бабич перешел на должность замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), где будет заниматься контролем экспорта вооружений. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Еще одним документом глава государства присвоил господину Бабичу звание генерал-майора.

В задачи ФСВТС входит контроль за экспортом вооружений и лицензирование предприятий ВПК. Как отмечал источник “Ъ”, фактически новая должность находится на стыке дипломатического, экономического и силового направлений, на которых ранее и работал господин Бабич.

Чем известен Михаил Бабич Читать далее

Михаил Бабич также был депутатом Госдумы и полпредом президента в Приволжском федеральном округе. С 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года он занимал должность посла России в Белоруссии. Затем он перешел в Минэкономики, где ему было поручено курировать проблемы Союзного государства России и Белоруссии. По словам собеседника “Ъ”, на этом посту господин Бабич также занимался взаимодействием по экономическому направлению с властями Сирии, Венесуэлы и Ирака.

Подробнее об отзыве Михаила Бабича из Белоруссии читайте в материале “Ъ” «Политический возвращенец».