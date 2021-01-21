Бабич станет замдиректора службы по военно-техническому сотрудничеству

Первый замминистра экономики Михаил Бабич перейдет на должность замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), рассказал источник “Ъ”, близкий к администрации президента. Информацию об этом переходе подтверждает и источник в госструктурах, знакомый с планами господина Бабича. По его словам, чиновник действительно покидает Минэкономики и переходит на работу в сфере военно-технического сотрудничества.

Оба собеседника также говорят, что Михаилу Бабичу будет присвоено звание генерал-майора. Впрочем, один из источников допускает, что новая должность может быть переходной и уже через полгода чиновник получит новое назначение.

В задачи ФСВТС входит контроль за экспортом вооружений и лицензирование предприятий ВПК. По словам собеседника “Ъ”, фактически новая должность находится на стыке дипломатического, экономического и силового направлений, на которых ранее и работал господин Бабич. 18 января о его предстоящем уходе полпредом в Северо-Кавказский федеральный округ написали «Ведомости».

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Напомним, за время своей карьеры Михаил Бабич успел поработать депутатом Госдумы и полпредом президента в Приволжском федеральном округе. С 24 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года он занимал должность послом России в Белоруссии, после чего и перешел в Минэкономики, где ему было поручено курировать проблемы Союзного государства России и Белоруссии. По словам собеседника “Ъ”, на этом посту господин Бабич также занимался взаимодействием по экономическому направлению с властями Сирии, Венесуэлы и Ирака.

Подробнее об отзыве Михаила Бабича из Белоруссии читайте в материале “Ъ” «Политический возвращенец».

Андрей Винокуров, Владимир Соловьев