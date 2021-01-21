Реставрация колокольни Никольского морского собора в Петербурге начнется весной

Весной текущего года по программе комитета по государственному контролю, исользованию и охране памятников истории и культуры Петербурга начнется реставрация памятника федерального значения — колокольни Николо-Богоявленского морского собора, расположенного на Никольской площади и набережной Крюкова канала. Сумма госконтракта на выполнение этих работ составит 113,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

В последний раз колокольню Никольского морского собора реставрировали в 1978 году. Современное обследование здания по заказу КГИОП было проведено в 2019 году. В ходе выполнения работ планируется восстановить штукатурные и красочные слои, элементы лепного декора фасада, а также привести в порядок факелы-светильники на фасадах, отреставрировать покрытия купола и главки, расчистить и перебрать кладку камней крыльца колокольни.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также заключен новый контракт на реставрацию здания Консерватории им. Римского-Корсакова. Эти работы за 13,6 млрд руб. выполнит АО «Политехстрой». Они должны быть завершены до конца 2025 года.