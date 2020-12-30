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Северо-Западная дирекция по строительству заключила контакт на реставрацию Консерватории

Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры заключила контракт с АО «Политехстрой» на реставрацию здания Консерватории в Петербурге. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт был заключен сегодня, 30 декабря. Работы будут выполнены за 13,64 млрд рублей.

На днях компанию признали победителем тендера на выполнение реставрации. Она должна быть завершена до конца 2025 года.

“Ъ-СПб” писал, что на выполнение работ в консерватории деньги были выделены из федерального бюджета. Из-за недобросовестных подрядчиков реконструкция здания затянулась. В конце сентября президент РФ Владимир Путин потребовал завершить работы на объекте.

Подробнее — в материале «Ъ» «В консерватории сыграли арестную партию».

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