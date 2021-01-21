Слова бурятского депутата о разгоне протестов признаны порочащими честь МВД

Верховный суд Бурятии признал слова депутата Народного хурала республики Баира Цыренова (КПРФ) порочащими честь и достоинство регионального управления МВД. Он, в частности, заявлял, что во время протестов полицейские заставляли женщин становиться на колени и тащили одну из активисток за ноги. О решении суда “Ъ” сообщил его адвокат Сергей Федоров. Высказывания депутата признаны не соответствующими действительности, однако он не обязан их опровергать, добавил адвокат.

Напомним, полиция требовала опровергнуть слова, прозвучавшие на сессии бурятского парламента весной 2020 года. Тогда депутат раскритиковал действия МВД и Росгвардии в ходе протестов после выборов мэра Улан-Удэ осенью 2019 года. По его словам, сотрудники полиции якобы заставляли протестующих женщин становиться на колени, а активистку Сэлмэг Балданову якобы тащили из автобуса за ноги, отчего она ударилась головой. В октябре 2020 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ отказал УМВД в удовлетворении иска, после чего ведомство направило апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии.

Сергей Федоров сообщил “Ъ”, что Баир Цыренов намерен оспаривать решение апелляционной инстанции вплоть до Верховного суда России.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Суд предложил депутату помириться с полицией».

Екатерина Еременко, Иркутск