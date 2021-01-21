Российский боец смешанного стиля 44-летний Федор Емельяненко госпитализирован в московскую клиническую больницу №52, сообщили «РИА Новости» в медучреждении. Эта больница специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. Состояние спортсмена не уточняется.

«У нас находится»,— ответили агентству в больнице на вопрос о нахождении господина Емельяненко.

Источник ТАСС уточнил, что Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом. «Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо»,— добавил он.

Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в Луганской области. Чемпион мира по смешанным боевым искусствам. На его счету 39 побед и шесть поражений.

За последние сутки в России зарегистрировано 21 887 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число зараженных достигло 3 655 839. Умерли за последние сутки 612 человек, общее число скончавшихся достигло 67 832.