«Давайте начнем прислушиваться друг к другу. Слышать друг друга, видеть друг друга, проявлять уважение»

Председатель Верховного суда Робертс, вице-президент Харрис, спикер Пелоси, глава (большинства в Палате представителей) Шумер, Макконнелл, вице-президент Пенс, мои уважаемые гости, мои соотечественники-американцы.

Это день Америки. Это день демократии. День исторический, день надежды на возрождение и твердости через испытания на века. Америку снова проверяют на прочность, и Америка приняла вызов. Сегодня мы празднуем триумф не одного кандидата, но убежденности, убежденности в демократии. Народ, воля народа были услышаны, и к воле народа прислушались.

Мы снова узнали, что демократия драгоценна. Демократия хрупка. И в этот час, мои друзья, демократия восторжествовала.

Сейчас, на этой священной земле, где еще несколько дней назад насилие пыталось поколебать сами основы Капитолия, мы объединились как один народ, под Богом, неразделимые, чтобы провести мирную передачу власти, как мы делаем более двух столетий.

Мы смотрим вперед, как это свойственно американцам — нетерпеливо, смело, с оптимизмом, и устремляем свои взгляды на ту страну, которой мы можем быть и которой должны быть. Я благодарю моих предшественников от обеих партий за то, что они сегодня здесь. Я благодарю их от всего своего сердца. И я знаю, я знаю стойкость нашей Конституции и силу, силу нашей страны. Как это знает и президент Картер, с которым я говорил вчера вечером. Он не может быть сегодня с нами, но мы отдаем честь его службе длиною в жизнь.

Я только что принес священную присягу. Каждый из этих патриотов приносил такую. Присягу, которую первым принес Джордж Вашингтон.

Но американская история зависит не от одного из нас, не от некоторых из нас, а от всех нас, от всех людей, которые стремятся сделать союз совершеннее.

Это великая страна. Мы хороший народ. И за столетия, сквозь бури и раздоры, в мире и в войне мы многого достигли. Но нам еще многого нужно достичь. Мы будем идти вперед, быстро, решительно, потому что нам многое нужно сделать в эту зиму угроз и возможностей, многое восстановить, многое поправить, многое исцелить, многое построить, многого достичь.

Немногие из людей за всю историю нашей страны знали время более напряженное и сложное, чем время, в котором мы находимся сейчас. Появляющийся раз в столетие вирус, который бесшумно крадется по стране. Он за год уже забрал столько же жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну. Потеряны миллионы рабочих мест. Сотни тысяч предприятий закрыты.

Призывы к расовой справедливости ведут нас вперед четыре сотни лет. Мечта о справедливости не может быть отложена снова. Призыв о выживании идет от самой планеты, призыв, который не может быть более отчаянным и более ясным. А еще и рост политического экстремизма, белого супрематизма (превосходства белых — “Ъ”), внутреннего терроризма, которым мы должны противостоять и которые мы победим.

Чтобы преодолеть все эти испытания, восстановить душу и обеспечить будущее Америки, нужно что-то большее, чем слова. Нужно что-то, что является самым неуловимым в демократии,— единство. Единство.

В другом январе, в первый день 1863 года Авраам Линкольн подписал Прокламацию об освобождении рабов. Поднеся перо к бумаге, президент сказал, я цитирую: «Если мое имя и войдет в историю, то благодаря этому акту. И вся моя душа в нем». Вся моя душа в том, что происходит сегодня. В этот январский день вся моя душа в этом: в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу страну. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этом. Объединиться, чтобы бороться с врагами, которым мы противостоим: злу, раздражению, ненависти, экстремизму, беззаконию, насилию, болезни, безработице, безнадежности.

В единстве мы можем совершить великие дела, важные дела. Мы можем устранить несправедливость. Мы можем найти нашим людям хорошие рабочие места. Мы можем учить наших детей в безопасных школах. Мы можем преодолеть смертельный вирус. Мы можем вознаградить. Вознаградить труд и возродить средний класс, сделать систему здравоохранения доступной для всех. Мы можем достичь расовой справедливости, мы можем сделать Америку снова ведущей силой добра в мире.

Я знаю, что разговоры о единстве могут кому-то показаться глупостью в эти дни. Я знаю, что силы, которые нас разделяют, глубоки, и они реальны, но я также знаю, что они не новы.

Наша история — постоянная борьба между американским идеалом о том, что все мы рождены равными, и грубой, уродливой реальностью того, что расизм, нативизм, страх, демонизация долго разрывали нас.

Борьба постоянна, а победа не гарантирована. Через гражданскую войну, Великую депрессию, мировую войну, 11 сентября, через борьбу, жертвы и отступления, наши добрые ангелы всегда побеждали. В каждый из этих моментов нас было достаточно, нас было достаточно для того, чтобы объединиться и повести всех нас вперед. И мы можем сделать это и сейчас.

История, вера и разум показывают нам путь, путь единства. Мы можем смотреть друг на друга не как на противников, но как на соседей. Мы можем относиться друг к другу с уважением и достоинством. Мы можем объединить силы, прекратить крик, снизить накал. Потому что без единства нет мира, а есть только озлобленность и ярость. Нет страны, но есть хаос.

Это наш исторический момент кризиса и вызова. И единство — путь вперед. И мы должны встретить этот момент как Соединенные Штаты Америки. И если мы сделаем это, я даю вам гарантию, поражения не будет. Мы никогда, никогда, никогда, никогда не терпели поражения, если действовали вместе.

И поэтому сегодня, в это время, на этом месте, давайте начнем все заново, все из нас. Давайте начнем прислушиваться друг к другу. Слышать друг друга, видеть друг друга, проявлять уважение друг к другу.

Политика не должна быть безудержным огнем, уничтожающим все на своем пути.

Никакое разногласие не должно быть поводом для тотальной войны. И мы должны отринуть культуру, в которой фактами манипулируют и даже их фабрикуют.

Мои сограждане-американцы. Мы должны быть иными. Америка должна быть лучше, чем это. И я верю в то, что Америка намного лучше этого. Посмотрите вокруг. Вот мы стоим в тени купола Капитолия, строительство которого, как говорилось сегодня уже, было завершено в разгар Гражданской войны, когда Союз буквально висел на волоске. И тем не менее мы выстояли. Мы превозмогли.

Вот мы стоим, глядя на огромный проспект, на котором доктор Кинг говорил о своей мечте. Вот мы стоим здесь, где 108 лет назад, на другой инаугурации, тысячи протестующих пытались остановить смелых женщин, выступавших за право голосовать. И сегодня мы отметили присягу первой женщины в американской истории, выбранной на общенациональную должность — вице-президента — Камалы Харрис.

Не говорите мне, что ничего нельзя изменить. Вот мы стоим напротив, через Потомак, Арлингтонского кладбища, где в вечном покое лежат герои, отдавшие все верности. И вот мы стоим спустя несколько дней после того, как мятежная толпа думала, что может заглушить волю народа, остановить нашу демократию, убрать нас с этой святой земли. Этого не случилось. Этого никогда не случится. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Никогда.

Всем тем, кто поддержал мою предвыборную кампанию, я хочу сказать, что я польщен вашей верой в меня. Тем, кто не поддерживал меня, позвольте сказать вот что: выслушайте меня, пока я буду двигаться вперед. Оцените меня и мое сердце. И если вы будете все еще не согласны со мной, то пусть так и будет. Это демократия. Это Америка.

Право не соглашаться — это защита нашей республики, возможно, самая великая сила нашей страны. Но услышьте меня: несогласие не должно вести к разъединению.

И я обещаю вам, я буду президентом всех американцев. Всех американцев. Я обещаю вам, что буду бороться за тех, кто не поддерживал меня, с той же решимостью, как и за тех, кто меня поддержал. Много веков назад Святой Августин, святой моей церкви, написал, что народ — это множество, определяемое общими объектами любви. Определяемое общими объектами любви. Какие же объекты мы, как американцы, любим, которые определяют нас как американцев? Я думаю, мы знаем. Возможности, безопасность, свобода, достоинство, уважение, честь и, да, правда.

Последние недели и месяцы преподали нам болезненный урок. Есть правда и есть ложь. Ложь, которую говорят ради власти и ради выгоды. И у каждого из нас есть долг и обязанность: у граждан, у американцев и особенно у лидеров. Лидеров, которые обещали уважать нашу Конституцию и защищать нашу страну, защищать правду и побеждать ложь.

Смотрите, я понимаю, что многие из моих сограждан американцев смотрят в будущее со страхом и тревогой. Я понимаю, что они волнуются за свои рабочие места. Я понимаю, что, как мой отец когда-то, они лежат ночью, глядя в потолок, и думают: как мне сохранить свою медицинскую страховку? Смогу ли я выплатить ипотеку? Думают о своих семьях, о том, что будет дальше. Я уверяю вас, что я понимаю это.

Но ответ не в том, чтобы смотреть внутрь, чтобы укрыться в одной из противоборствующих партий, не доверяя тем, кто выглядит не так, как вы, или молится не так, как вы, или не получает новости из того же источника, из которого получаете их вы. Мы должны закончить эту негражданственную войну, которая противопоставляет красных синим, сельских жителей — городским. Сельские против городских, консерваторы против либералов. Мы можем этого добиться, если вместо того, чтобы ожесточать свои сердца, откроем наши души. Если мы проявим чуть больше толерантности и смирения, и если мы захотим побыть на месте другого человека. Это как моя мама мне говорила: а ты побудь, только на одно мгновение, на его месте. Потому что вот такова жизнь.

Никогда не знаешь, что приготовит судьба. Бывают дни, когда тебе нужна помощь. Бывают дни, когда у нас просят помощи. Вот так и должно быть. Вот что мы делаем друг для друга. И если мы таковы, то наша страна будет сильнее, богаче, более готовой к будущему. И при всем этом мы можем не соглашаться друг с другом.

Мои сограждане-американцы. В той работе, которая нас ждет впереди, мы будем нуждаться друг в друге. Нам будет нужна вся наша сила, чтобы превозмочь эту темную зиму.

Мы входим в, может быть, самый тяжелый и самый смертоносный период пандемии. Мы должны отложить политику и встретить пандемию как одна нация.

Одна нация. И я обещаю вам, как говорится в Библии: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Мы пройдем через это вместе. Вместе. Смотрите, народ, все мои коллеги, с которыми я работал в Сенате, здесь. Мы все понимаем, что мир смотрит, мир смотрит на нас сегодня. Так вот мое послание за наши пределы: Америку проверили на прочность, и мы стали от этого только сильнее. Мы восстановим наши союзы и снова будем сотрудничать с миром. Не для того, чтобы противостоять вчерашним проблемам, но сегодняшним и завтрашним. И мы будем вести за собой не просто примером нашей силы, но и силой нашего примера. Мы будем сильным и верным партнером в мире, прогрессе и безопасности. Знаете, мы через очень многое прошли в этой стране.

И моим первым делом как президента я бы хотел попросить вас присоединиться ко мне в молчаливой короткой молитве в память о тех, кого мы потеряли за этот год пандемии. В память о 400 тыс. сограждан-американцев, матерей, отцов, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей и коллег. Мы почтим их память, став тем народом и той страной, которой мы можем и должны быть. Поэтому прошу вас, давайте молча помолимся обо всех, кто потерял свои жизни, тех, кто остался, и за нашу страну. Аминь.

Люди, настало время испытаний. Мы столкнулись с нападением на нашу демократию и нашу правду. Разбушевавшийся вирус. Растущее неравенство. Жало системного расизма. Климатический кризис. Роль Америки в мире.

Любое из этих испытаний способно стать серьезным вызовом для нас.

Но факт в том, что мы столкнулись с ними одновременно, что возложило на нас одну из самых непростых обязанностей. Теперь мы должны напрячь все наши силы. Все разом. Это время быть храбрыми, потому что сделать нужно очень много.

Наверняка нас будут судить, вас и меня, по тому, как мы разрешим эти кризисы нашей эпохи. Сможем ли мы соответствовать этим вызовам? Справимся ли мы в это исключительное и непростое время? Выполним ли мы свои обязательства и передадим ли нашим детям новый и лучший мир? Я считаю, что мы должны. Я верю, что так и будет. И когда мы это сделаем, мы напишем следующую великую главу в истории Америки. История, которая может звучать как песня, значащая многое для меня. Она называется «Американский гимн». И один куплет в ней особенно много значит для меня:

«Работа и молитвы веков

Привели нас к этому дню.

Каким будет наше наследие?

Что скажут наши дети?

Дай мне знать в моем сердце,

Когда окончатся мои дни.

Америка, Америка,

Я отдал тебе все лучшее во мне».

Давайте приложим нашу собственную работу и молитвы к разворачивающейся истории нашего великого народа. Если мы сделаем это, то, когда наши дни пройдут, наши дети и дети наших детей скажут о нас: они отдали лучшее, что было в них, они выполнили свой долг, они исцелили разрушенную землю.

Мои дорогие американцы, я завершаю день тем, с чего его начал,— со священной клятвы перед Богом и всеми вами. Даю слово, что я всегда буду с вами откровенен. Я буду защищать Конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду защищать Америку.

Я отдам всего себя на службу вам, думая не о власти, а о возможностях, не о личном интересе, а об общественном благе. И вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха. Единства, а не разделения. Света, а не тьмы. История порядочности и достоинства, любви и исцеления, величия и добра. Пусть это будет история, которая будет нас направлять. История, которая вдохновляет нас, и история, которая расскажет в грядущих веках, что мы откликнулись на зов эпохи. Мы справились. Демократия и надежда, правда и справедливость не умерли за время нашей жизни, а процветали.

Америка обеспечила себе свободу дома и снова стала маяком для всего мира. Это то, чем мы обязаны нашим предкам, друг другу и последующим поколениям.

Итак, целеустремленно и решительно мы обращаемся к этим задачам нашего времени. Поддерживаемые верой, движимые убеждениями, преданные друг другу и стране, которую мы любим всем сердцем. Да благословит Господь Америку и да защитит Господь наши войска. Спасибо, Америка.

Перевели Николай Зубов и Алена Миклашевская