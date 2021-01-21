В отношении владельцев тюменского пансионата «Новая жизнь» возбудили уголовное дело

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении организаторов дома престарелых «Новая жизнь» в Тюмени, сообщила пресс-служба областного СКР.

Следствие установило, что сотрудники организации в доме по ул. Рябиновой, 1 оказывали услуги по круглосуточному проживанию в доме 26 гражданам пожилого возраста с грубым нарушением правил пожарной безопасности. В данный момент устанавливаются лица, ответственные за безопасность постояльцев, ведется сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее прокуратура Ленинского округа Тюмени потребовала временно приостановить деятельность АНО «Социальной помощи “Новая жизнь”» из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности: в помещениях пансионата отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также были обнаружены строительные ошибки в спроектированных лестнице и эвакуационном выходе.

Напомним, проверки тюменских пансионатов для пожилых людей начались после гибели в пожаре семи постояльцев нелегального дома престарелых «Добрые люди» в доме на ул. Трактовой поселка Боровского Тюменского района. Владелица пансионата обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

После начала проверок была закрыта нарушающая требования пожарной безопасности нелегальная организация по уходу за пожилыми людьми в Тюмени на ул. Широтная.

Ирина Пичурина