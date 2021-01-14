Тюменская прокуратура потребовала приостановить работу пансионата из-за нарушений правил пожарной безопасности

Прокуратура Ленинского округа Тюмени потребовала временно приостановить деятельность АНО «Социальной помощи «Новая жизнь» из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами региональных ГУ МЧС, департаментов здравоохранения и социального развития провели проверку организации, оказывающей социальные услуги с круглосуточным проживанием граждан. На момент проверки в доме по ул. Рябиновой, 1 в Тюмени находились 26 человек, включая пенсионеров.

«В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ширина второго эвакуационного выхода менее 1,2 м (фактически 0,9 м). Ширина лестницы, ведущей со второго этажа и являющейся путем эвакуации, менее 1,35 м (фактически 0,7 м). Допускается отделка пола на путях эвакуации из материалов высокой степени горючести в виде линолеума», — пояснили в пресс-службе.

В связи с этим прокуратура направила в Ленинский районный суд Тюмени иск о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений. «Кроме того, генеральному директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и разъяснена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, по ст.ст. 238, 109 УК РФ», — добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, вечером 9 января в доме престарелых в поселке Боровский (Тюменский район) произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Впоследствии СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме того, обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) были предъявлены 53-летней владелице пансионата.