СКР возбудил дело о халатности после гибели в пожаре семи постояльцев тюменского дома престарелых

СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) после гибели семи человек в пожаре в доме престарелых, сообщила пресс-служба СКР.

Следствие установило, что пожар стал возможен из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти, местного самоуправления и контролирующих органов. Следователи проведут правовую оценку их действий, говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел вечером 9 января. По предварительным данным, он начался в бане. В результате от отравления окисью углерода погибли семь пожилых людей. Обвинение предъявлено 53-летней владелице пансионата. Ей вменяются причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, погибшие проживали в доме обвиняемой, которая за деньги ухаживала за ними по устному договору с их родственниками.

По данным местных СМИ, владелицей пансионата является Ольга Вильямсон. Учреждение, которое располагалось в доме на ул. Трактовой поселка Боровского Тюменского района, называлось «Добрые люди». Местные власти заявили, что пансионат работал нелегально и организовали работу по выявлению аналогичных учреждений.

Михаил Мананников