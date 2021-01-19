В Тюмени закрыли нелегальный дом престарелых

В Тюмени из-за отсутствия регистрации и грубых нарушений правил пожарной безопасности закрыли пансионат по уходу за пожилыми людьми, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Кроме того, в отношении главы пансионата было возбуждено административное дело по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации).

Ранее сотрудниками прокуратуры Ленинского округа Тюмени совместно с сотрудниками полиции и МЧС, а также региональных департаментов здравоохранения и социального развития была проведена проверка пансионата в частном двухэтажном доме по ул. Широтной, где оказывались платные услуги по уходу за шестью пенсионерами. По итогу проверки стало известно, что глава пансионата оказывала услуги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Кроме того, были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. «Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом. Нет второго эвакуационного выхода со второго этажа, знаков пожарной безопасности. Допускается отделка пола на путях эвакуации на втором этаже из материалов высокой степени горючести в виде линолеума», — пояснили в пресс-службе.

В связи с нарушениями прокуратурой была инициирована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В данный момент пансионат закрыт, пожилые люди переданы родственникам.

Напомним, прокуратура Тюменской области объявила о массовых проверках домов престарелых региона после того, как 9 января в пожаре в пансионате в поселке Боровский погибли семь пожилых людей. В связи с инцидентом СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме того, обвинения по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) были предъявлены 53-летней владелице пансионата.

Ранее прокуратура Ленинского округа Тюмени также потребовала временно приостановить деятельность АНО «Социальной помощи «Новая жизнь» из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Илья Смирнов