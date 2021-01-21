В Петербурге от COVID-19 привиты 27 тыс. человек

Как заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привиты уже 27 тыс. петербуржцев, первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили 490 человек, 118 прошли полный курс вакцинации. Госпожа Чхинджерия уточнила, что в основном вторую вакцину получили работники Роспотребнадзора, сообщает «Фонтанка.ру». Серьезных осложнений у вакцинированных не зарегистрировано.

Напомним, что в Петербург доставлена партия вакцины Спутник V в количестве 62,5 тыс. доз.