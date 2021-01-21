В Петербург доставлено еще более 62 тыс. доз вакцины от COVID-19

В четверг, 21 января, в Петербург доставлена новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в количестве 62 550 доз. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Препараты упакованы в 25 специальных термоконтейнеров, внутри которых имеются термодатчики. На Центральной фармацевтической базе вакцину перегружают в морозильные камеры. После того, как сотрудники базы проверят все упаковки и соблюдение терморежима во время перевозки, вакцина будет расфасована в термоконтейнеры меньшего размера для доставки в пункты вакцинации. В течение трех дней — 21, 22 и 23 января — препарат получат все 70 пунктов.

Ожидается, что на следующей неделе город получит еще одну большую партию вакцины, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на вечер 20 января в Петербурге было вакцинировано 27 499 человек, 4986 из которых были привиты повторно.