СКР завершил расследование дела красноярского бизнесмена Быкова

Следственный комитет России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова, сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмена обвиняют в организации убийства двух лиц (ст. 17, п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).

По версии следователей, в 1994 году между Александром Наумовым и Анатолием Быковым произошел конфликт. Господин Наумов входил в группировку обвиняемого. Он посчитал, что доходы, которые были получены от общей деятельности, распределены несправедливо. Позже перед машиной Анатолия Быкова произошел взрыв. Бизнесмен решил, что это могли сделать Александр Наумов и Кирилл Войтенко, поэтому поручил Владимиру Татаренкову, Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову убить их. 24 июля 1994 года исполнители расстреляли Александра Наумова и Кирилла Войтенко из пистолета и автомата в Свердловском районе Красноярска.

Организатора преступления, Владимира Татаренкова, приговорили к 13 годам лишения свободы. Он отбыл наказание. Одного из киллеров, Сергея Бакурова, приговорили к пожизненному заключению. Второй предполагаемый исполнитель находится в розыске.

Как уточняется, следователи получили показания Владимира Татаренкова и Сергея Бакурова, которые рассказали, что Анатолий Быков — один из организаторов двойного убийства. При этом он сам вину не признал. «Однако совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками и другими — установлена его причастность к совершению преступления»,— говорится в сообщении. Дело направили прокурору.

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Анатолия Быкова, ранее возглавлявшего совет директоров КрАЗа, задержали и поместили под стражу в СИЗО в мае 2020 года. Против бизнесмена также завели еще ряд других уголовных дел — о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), организации убийства учредителя фирмы по утилизации промотходов Андрея Неколова (ст. 105 УК РФ), покушении на убийство заместителя президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Кроме того возбуждено дело о неуплате налогов (ст. 198 УК РФ) на 77 млн руб.

Подробнее о деле бизнесмена — в публикации “Ъ” «Анатолия Быкова обвинили окончательно».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск