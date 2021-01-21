Минздрав разрешил хранить вакцину «Спутник V» при положительной температуре

Минздрав России разрешил хранить и перевозить вакцину против коронавируса «Спутник V» при положительной температуре — от 2 до 8 градусов тепла. Ранее подходящей была только температура –18 градусов. Теперь вакцины будут выпускаться с двумя температурными режимами.

Вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи была зарегистрирована первой в мире в августе 2020 года. После начался завершающий этап клинических исследований.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов»,— сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с экспертами (цитата по ТАСС).

По его словам, на рынок теперь будут поставлять вакцины с условием хранения как при температуре от 2 до 8 градусов, так и –18 градусов. Разные температурные режимы позволят упростить перевозку вакцины.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассчитывает, что в первый год удастся охватить 60% населения. По ее словам, после этого ситуация станет полностью контролируемой.

Подробнее о старте вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».