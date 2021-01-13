Российский след в американском хоккее

В стартующем сегодня очередном сезоне Национальной хоккейной лиги, укороченном пандемией коронавируса, «российское присутствие» вряд ли будет менее заметным, чем в прошлом. Актуальны и старые темы вроде охоты отечественных игроков за Кубком Стэнли и ценными индивидуальными призами или погони Александра Овечкина за титулом лучшего снайпера не просто нынешнего столетия, а всех времен, и новые. Взлета ждут сразу от нескольких молодых россиян.

Пандемия коронавируса и идущие бок о бок с ней проблемы перелопатили открывающийся сегодня сезон очень сурово. Дистанция регулярного чемпионата сокращена почти на треть — с 82 матчей для каждой команды до 56. Составы четырех дивизионов выглядят иначе, чем до этого, а среди них возник чисто канадский. И игры в регулярном чемпионате будут проводиться исключительно внутри дивизионов, так что болельщикам придется долго, чуть ли не до конца весны (play-off стартует в середине мая), наблюдать за матчами против одних и тех же соперников. А возможность посмотреть за ними «вживую», с трибуны, достанется, естественно, немногим: на большей части территории США и Канады действуют жесткие ограничения по допуску зрителей на трибуны, и нет признаков того, что их могут скоро снять.

С напоминания об этих нюансах начинаются все материалы, посвященные старту первенства. А за напоминаниями идут уже вещи традиционные, вне коронавирусного контекста. Например, шорт-листы фаворитов — по версии букмекеров, экспертов, по итогам опросов среди болельщиков.

Особого разнообразия в них нет, списки похожи друг на друга. «Тампа-Бей Лайтнинг», действующий обладатель Кубка Стэнли, который в сезоне предыдущем, пандемией разорванном и растянутом аж до конца сентября, выглядел безумно мощно, в списках, как правило, высоко, но все же не на первой строчке. И перечень причин, заставляющих слегка сомневаться в возможностях «Тампы»,— операция Никиты Кучерова. Из-за нее феноменальный российский бомбардир, стержень атаки клуба, пропустит весь регулярный чемпионат.

Перед «Тампой» обычно ставят «Колорадо Эвеланш», немного укрепивший и без того яркий состав. Рядышком с ней или чуточку позади — «Вегас Голден Найтс», «Вашингтон Кэпиталс», «Питсбург Пингвинс», «Даллас Старс», «Филадельфия Флайерс», «Бостон Брюинс», «Нью-Йорк Рейнджерс».

Практически во всех этих командах, обреченных на охоту за Кубком Стэнли, есть заметные российские игроки. «Тампа-Бей» — это ведь не только Никита Кучеров, но еще и Андрей Василевский с Михаилом Сергачевым. «Даллас» в прошлом году до финала тащили Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов. Евгений Малкин — все еще ключевой элемент «Питсбурга». Артемий Панарин в «Рейнджерс» в минувшем сезоне играл так, что очутился среди номинантов на звание самого ценного хоккеиста лиги. «Колорадо» отправил недавно в другие команды Никиту Задорова и Владислава Наместникова, но Валерия Ничушкина сохранил. А из «Вашингтона» никуда не делся целый отряд россиян во главе с великим Александром Овечкиным.

С Овечкиным связан и наиболее красивый, скажем так, персональный российский кейс. Это уже один из любимых аттракционов Америки — следить за его продвижением вверх по снайперской гонке всех времен. Сейчас Александр Овечкин с его 706 голами в регулярных чемпионатах — восьмой. И если бы коронавирус не отсек от этого первенства два с половиной десятка матчей, нашлось бы не так уж мало тех, кто поставил бы на то, что ему по силам уже в ближайшем чемпионате ворваться в топ-тройку. До Яромира Ягра, замыкающего ее, Овечкину ровно 60 шайб, а полсотни он и на четвертом десятке выбивает легко. К Ягру вплотную ему теперь не подобраться, но располагающихся по дороге к нему Майка Гартнера, Фила Эспозито, Марселя Дионна, Бретта Халла россиянин, скорее всего, сожрет.

Этих персональных кейсов, относящихся к российским хоккеистам, на самом деле еще довольно много. В том числе и таких, которые связаны со свежими для НХЛ лицами. В «Рейнджерс», попрощавшемся со своей легендой Хенриком Лундквистом, который решил завершить карьеру, видят ему замену на годы вперед в лице молодого российского вратаря Игоря Шестеркина. Соседи из «Нью-Йорк Айлендерс» ждут превращения в грандиозного голкипера от Ильи Сорокина. «Монреаль Канадиенс» вовсю рекламирует дебют Александра Романова, героя молодежного чемпионата мира 2020 года, защитника с колоссальным потенциалом. А «Миннесота Уайлд» в первую очередь «раскручивает» форварда Кирилла Капризова, несмотря на долгий простой (из ЦСКА он уехал еще весной, но на лед с тех пор в официальных играх не выходил), с ходу закрепившегося в ударном звене команды. Хотя в том, что именно Капризов — основной претендент на приз лучшему новичку, даже круче первого номера драфта канадца Алексиса Лафреньера, уверены и равнодушные к «Миннесоте» люди.

Алексей Доспехов