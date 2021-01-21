Партия Прилепина поддержала объединение со «Справедливой Россией» и «Патриотами России»

Центральный комитет партии «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин, поддержала переговоры об объединении со «Справедливой Россией» и «Патриотами России», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Там уточнили, что речь идет о создании новой политической партии.

«Все входящие партии будут абсолютно равноправными участниками объединения. Это не вливание в текущую и существующую партию, это создание абсолютно новой политической конструкции с новой идеологией и структурой»,— сообщили в пресс-службе партии.

«ЦИК уполномочил приступить к подробным переговорам по вопросу объединения и всем организационным вопросам по созданию новой объединенной партии»,— отметили в партии.

О планах объединить партии накануне сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Объединительный съезд запланирован на конец февраля. По словам господина Миронова, сам он станет председателем новой партии, а лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин могут рассчитывать на статус сопредседателей.

Подробности — в материале “Ъ” «Справедливая, правдивая и патриотичная».