ФСИН проверит колонии Иркутской области на соблюдение прав человека

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний направило в ГУ ФСИН по Иркутской области сотрудников службы по соблюдению прав человека в учреждениях исполнения наказаний. Им предстоит дать оценку того, как в подведомственных управлению учреждениях соблюдается законодательство в области прав человека. Напомним, 9 апреля 2020 года в ангарской колонии №15 произошел бунт в знак протеста против действий администрации.

Осужденные отказывались выходить на зарядку и резали себе руки, а потом стали забрасывать сотрудников колонии камнями и поджигать постройки. Для подавления бунта привлекался спецназ ГУ ФСИН. «В связи с большим количеством вопросов вокруг событий в ИК-15 ГУ ФСИН России по Иркутской области, которые поступали и продолжают поступать от родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных»,— говорится в сообщении ФСИН о причинах проверки.

Сотрудники должны будут встретиться с уполномоченным по правам человека в Иркутской области Светланой Семеновой, председателем Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Иркутской области Олегом Антипенко и представителями прокуратуры Иркутской области. Кроме того, будет организован прием по личным вопросам родственников осужденных.

Подробнее о бунте — в публикации “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».

Екатерина Еременко, Иркутск