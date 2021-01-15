Школьников переводят на приближенку Сергей Собянин вернет учеников за парты с понедельника, а нормальную жизнь в Москву — к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин осторожно предположил, что снижение заболеваемости коронавирусом в российской столице начнется уже в конце января, а в мае город сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии. Господин Собянин не исключил, что уже через неделю могут быть вновь ослаблены ограничительные меры, введенные для профилактики роста заболеваемости, поскольку «новогодняя пауза остановила ее рост». Пока послабления касаются школьников: уже в понедельник, 18 января, все они вернутся на очное обучение. Между тем число новых случаев заболевания COVID-19 в Москве в четверг составило 5893, на 1,5 тыс. больше, чем сутками ранее.

Сергей Собянин, комментируя возможные сроки возвращения жителей Москвы к привычной, допандемической жизни, предположил, что это может произойти в мае. «Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше,— добавил мэр.— Уже в конце января—феврале мы увидим более стабильную динамику. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май».

В мэрии отмечают «небольшое снижение» коронавирусной статистики и обещают, что через неделю-полторы могут быть приняты очередные послабления ограничительных мер для граждан.

При этом важно, чтобы в результате заболеваемость не «поползла вверх»: «Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, нам потребуется массовая прививочная кампания».

Ранее в четверг Сергей Собянин своим указом (.pdf) отменил с понедельника, 18 января, частичный режим дистанционного обучения в школах. Напомним, во время весеннего пика заболеваемости коронавирусом все столичные школьники и студенты ушли на дистанционное обучение. С 1 сентября они вернулись в школы, но из-за нового роста заболеваемости власти города изменили сроки осенних каникул, а вернуться за парты после них позволили только школьникам 1–5-х классов. Теперь в школы вернутся все учащиеся. Господин Собянин назвал это решение «очень непростым». По его словам, «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости», а среди детей количество новых случаев заражения уменьшилось за последние две недели вдвое. «Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса»,— сказал господин Собянин.

«Мы с пониманием определенных рисков приняли решение по школьникам»,— признал мэр, но пояснил, что «ребята устали сидеть дома».

В Министерстве просвещения РФ фактически дали понять, что необходимость открытия школ для очного обучения является федеральным трендом и задачей. Глава ведомства Сергей Кравцов назвал решение столичных властей «отрадным фактом», подчеркнув, что «это говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья». «Определенные точечные меры еще сохраняются на местах, но как мы и обещали, школьники возвращаются в школы и во всех регионах ведутся очные занятия»,— отметил господин Кравцов.

Напомним, что в Москве на фоне новых пиков заболеваемости, на которые город вышел после летней паузы, не вводился локдаун по образцу апрельского. Кроме частичной удаленки для средних и старших школьников город ограничил работу ресторанов и увеселительных заведений после 23 часов, потребовал перевода на дистанционную работу 30% персонала от столичных работодателей, ввел обязательный масочный и перчаточный режим, а в конце года отменил все новогодние массовые мероприятия и закрыл объекты культуры. Кроме того, сохраняется рекомендательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, у которых заблокированы льготные транспортные карты.

В четверг господин Собянин сообщил о продлении всех ограничений, кроме частичного дистанта для школьников, еще на неделю, до 21 января.

При этом он пообещал автоматически разблокировать транспортные карты пенсионеров, получивших вакцину от коронавируса. По словам мэра, прививку в Москве получили 140 тыс. человек. Отметим, что представитель Минздрава РФ в четверг заявил, что ведомство планирует публиковать данные о количестве привитых, возможно, уже со следующей недели.

Тем временем, по официальной статистике, число заболеваний в столице в четверг вновь начало расти. По данным на 14 января, в Москве за сутки было зарегистрировано 5 893 новых случая COVID-19 — это максимум с 31 декабря (6,5 тыс. зараженных). В начале новогодних каникул показатель суточного прироста заболевших упал до октябрьских значений: к примеру, 3 января в Москве было зафиксировано 3,8 тыс. больных, а 4 января — 3,5 тыс. Пик заражений COVID-19 в Москве пришелся на 24 декабря (8,2 тыс. диагнозов), причем показатели конца года далеко перекрыли весенние (первый пик имел место 7 мая 2020 года: в этот день в городе было зарегистрировано 6,7 тыс. новых случаев). По данным на четверг, в Москве с начала пандемии выявлено более 877 тыс. заразившихся, число активных случаев сейчас — более 154 тыс. Умерло с начала пандемии более 12 тыс. заразившихся, из них 68 — за последние сутки.

«Ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло»,— констатировал 14 января Сергей Собянин.

По его словам, в больницах города, как и до праздников, находятся 13 тыс. пациентов с коронавирусом. Свободных коронавирусных коек в городе 7,6 тыс., но, несмотря на этот запас, «эпидемиологическая обстановка пока остается неопределенной», отметил господин Собянин.

Ранее опрошенные “Ъ” эксперты (см. номер от 11 января) отмечали, что снижение числа подтвержденных случаев COVID-19 может быть скорее следствием каникул, чем показателем стабилизации эпидемического процесса: в это время в прошлые годы всегда временно шла на убыль заболеваемость ОРВИ, а кроме того, в праздники у граждан было меньше возможностей сделать тест. Опрошенные “Ъ” медики тогда предположили возобновление роста заболеваемости 13–14 января, но не исключили ее снижения в Москве в конце января, а по России — с конца февраля.

В четверг глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райана заявил, что «второй год (пандемии) может оказаться еще сложнее, учитывая динамику передачи инфекции, а также ряд наблюдаемых нами проблем». Впрочем, глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге более оптимистичен: «2021 год еще будет годом пандемии, однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация».

Александр Воронов, Анна Васильева