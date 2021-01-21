Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову дали 24,5 года колонии

Второй Восточный окружной военный суд приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье. Напомним, рядовой застрелил восемь сослуживцев. Обвинение запрашивало ему 25 лет колонии и компенсацию морального вреда на общую сумму 28 млн руб.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял срочников и офицеров в воинской части, расположенной в поселке Горный в Забайкальском крае. На суде он заявлял, что старшие по званию унижали его, в том числе заставляли учить устав в ночное время и угрожали «протереть его лицом ободок унитаза», если он не наведет чистоту в армейском туалете.

На суде во вторник военный прокурор затребовал в качестве наказания 25 лет колонии строгого режима. Адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев говорил “Ъ”, что это максимально возможное наказание. Гособвинитель заявил, что оснований для смягчения приговора подсудимому нет.

Присяжные заседатели признавали Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Защита надеялась на более мягкое наказание, заявляя, что рядовой стал жертвой неуставных отношений. Кроме того, он признал вину и раскаялся.

Суд признал Шамсутдинова вменяемым и не находящимся в состоянии аффекта в момент трагедии. В общей сложности родственникам погибших и выжившим Рамиль Шамсутдинов должен будет выплатить 9,8 млн рублей.

По версии следствия, Шамсутдинов прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к «столу снаряжения магазинов (обойм)». С собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм он начал стрелять сослуживцам в голову, грудь и спину. Восемь военнослужащих погибли, еще двое были тяжело ранены.

В отношении одного из выживших после стрельбы военнослужащих, Руслана Мухатова, было возбуждено уголовное дело о дедовщине (ст. 335 УК РФ — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Он был осужден на два года условно.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Наказать по максимуму».

Екатерина Еременко, Евгения Шинковская