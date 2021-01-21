Депутат Госдумы предложил продлить действие скидки на штрафы за нарушение ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову письмо с предложением увеличить срок скидки на оплату штрафов за нарушение ПДД с 20 до 40 дней. Напомним, скидка уменьшает размер штрафа вполовину. По мнению господина Сухарева, скидочная практика повышает собираемость штрафов и помогает водителям сохранить средства, но из-за финансовых трудностей на фоне пандемии не все успевают ею воспользоваться.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации в части увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, с 20 до 40 дней с даты вынесения постановления»,— приводит RT выдержку из обращения депутата.

МВД и Минюст предложили на полтора года лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД в течение года. Что именно будет считаться грубым нарушением ПДД, будет закреплено в соответствующих изменениях КоАП.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «КоАП расширят наказаниями».