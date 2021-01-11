КоАП расширят наказаниями

Три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года приведут к лишению прав на срок до полутора лет — такое наказание МВД и Минюст планируют прописать в новом Кодексе об административных правонарушениях. Что именно будет считаться грубым нарушением ПДД, также будет закреплено в документе. Это в том числе превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Для нетрезвых водителей, которые перевозят детей до 16 лет, наказание строже — первое же нарушение обернется штрафом в 50 тыс. руб. и лишением прав на три года. Впрочем, эксперты проектом кодекса остались недовольны. Почему? Разбирался Александр Мезенцев.

Действующий КоАП дает водителям своеобразную индульгенцию на нарушения ПДД. Некоторые предпочитают заплатить штраф, зато проскочить на красный свет или превысить скорость, чтобы не опоздать в аэропорт или на работу. Теперь принять решение будет сложнее: выбирать придется между сгоревшим авиабилетом и лишением водительских прав на полтора года.

Тем не менее существенно снизить количество нарушений на дорогах при помощи подобных мер не удастся, и действовать нужно радикальнее, уверен руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль: «Если хотите повысить уровень безопасности, то ужесточайте наказания за те нарушения, которые приводят к смертям людей. Увеличивать штраф — это абсурд. Человека нужно лишать водительских прав на 40 лет и сажать в тюрьму. Только так можно решить этот вопрос. А увеличения штрафов на 10-50 тыс. руб. ни к чему не приведут».

В теории законопослушных водителей новый проект КоАП затронуть не должен. На практике остаться без прав рискуют и они, при этом не по своей вине, а из-за системных проблем в организации дорожного движения, отмечает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев: «Когда людей наказывают за проезд на красный свет, все понятно. А вот что касается превышения скоростного режима на 60 км/ч, тут не все так однозначно. Каждый автомобилист может вспомнить случай, когда ехал по дороге с ограничением в 110 км/ч, и тут же стоят временные знаки, причем не по ГОСТу, а за ними — камера. В результате — штраф».

Отдельное внимание законодатели уделили защите детей. Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях прописано, что за езду в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до двух лет вне зависимости от того, был в машине ребенок или нет. В проекте нового документа подвергать опасности 16-летних и младше обойдется дороже: плюс 20 тыс. и еще один год без возможности управлять транспортным средством. Логика правильная, но авторы обновленного КоАПа проявили излишнюю осторожность, продолжает Сергей Канаев: «Я не думаю, что человек в состоянии алкогольного опьянения будет думать, лишат его на полтора или три года прав.

Правильное решение — наверное, наказывать рублем, и, может быть, сделать сумму штрафа выше 50 тыс.

Но вряд ли депутаты пойдут на это. С точки зрения профилактики безопасности дорожного движения, наверное, какая-то эффективность будет. Но я не думаю, что она будет высокая. Основной вопрос — конечно же, коррупционный».

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Помимо прочего, в Кодексе об административных правонарушениях появятся новые участники дорожного движения — обладатели электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Пьяное вождение в данном случае будет считаться грубым нарушением. По нему нельзя будет ограничиться предупреждением, а при уплате штрафа за это скидки не предвидится.

Лилия Галявиева