СКР после ликвидации боевиков в Чечне возбудил дело за нападение на полицейских

Следственное управление СКР по Чечне возбудило уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ачхой-Мартановском районе. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с боевиками пострадали пятеро полицейских.

«Сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены пять вооруженных участников незаконного вооруженного формирования (НВФ), которые при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление. В ходе боестолкновения участники НВФ были ликвидированы ответным огнем сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в сообщении СКР. На месте столкновений изъяли автоматы, боеприпасы и гранаты.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении банды из шести человек террориста Аслана Бютукаева. Утверждается, что он был причастен к теракту в Домодедово в 2011 году. Господин Кадыров добавил, что на территории региона полностью покончено с бандподпольем.

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