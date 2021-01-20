Пять силовиков ранены во время ликвидации бандгруппы в Чечне

Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения во время спецоперации по ликвидации бандгруппы в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Ранены пять сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ранения легкие, угрозы жизни нет»,— приводит слова Ахмеда Дудаева «РИА Новости».

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне силовики уничтожили банду из шести человек террориста Аслана Бютукаева. Он добавил, что на территории региона полностью покончено с бандподпольем. В то же время Национальный антитеррористический комитет сообщил, что «были ликвидированы пятеро бандитов». Главарь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в аэропорту «Домодедово» в 2011 году.