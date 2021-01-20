Кадыров доложил Путину о полной победе над бандподпольем

В Чечне силовики уничтожили банду из шести человек террориста Аслана Бютукаева, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что на территории региона полностью покончено с бандподпольем.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске… Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев»,— написал господин Кадыров.

Глава Чечни отметил, что спецоперация по уничтожению боевика была спланирована давно и он лично принимал участие в разработке плана. «Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова»,— сообщил Рамзан Кадыров.

Господин Кадыров заявил, что в Чечне выполнили задачу президента России Владимира Путина о наведении порядка и уничтожении террористов в регионе. «Все находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены. Верховный главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава. Я лично доложил президенту РФ об успешном уничтожении банды. Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией и отдельно похвалил сотрудников Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за профессионализм и героические действия в ходе ликвидации бандгруппы»,— добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что господин Путин поздравил Рамзана Кадырова по телефону. «Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа»,— сказал пресс-секретарь главы государства журналистам (цитата по ТАСС).

Аслан (Хамзат) Бютукаев — террорист, который раньше был одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». Аслан Бютукаев готовил и направлял смертников в регионы России для совершения терактов. В частности, он был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово, жертвами которого стали 37 человек.