Зарубежные СМИ: Какие распоряжения сделал Дональд Трамп?

Дональд Трамп отказался помиловать самого себя, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Перед уходом с поста президента США он подписал указ о помиловании 73 человек и смягчении наказания для еще 70. Список опубликовал Белый дом. О последних распоряжениях уходящего президента и его планах на будущее пишут в мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.



В последние часы своего президентства Дональд Трамп подписал указ о помиловании. Всего в нем 143 фамилии, пишет The Washington Post. В том числе бывший советник президента Стивен Бэннон, которого обвиняют в растрате средств, собранных на строительство стены на границе с Мексикой. Как полагает следствие, из $25 млн несколько сотен тысяч потрачены на личные нужды Бэннона и его друзей. Также в списке фигурирует Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной. Его приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Никого из семейства Трампов в этом перечне нет, хотя ранее The New York Times писала, что президент не упустит возможность помиловать себя самого, членов своей семьи и личного адвоката Рудольфа Джулиани. Но в итоге представители Белого дома отговорили его. Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. И многие лидеры, покидая Белый дом, использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.

Сам Дональд Трамп хочет выехать из Белого дома за четыре часа до начала инаугурации Байдена. CNN пишет, что незаметным этот уход не будет. Источники издания рассказали, что провожать президента планируют с военным оркестром, красной дорожкой к самолету и салютом из 21 залпа. Это считается самой почетной церемонией, которую посвящают национальным героям.

Как ожидается, уходящий президент отправится во Флориду. Вместе с ним полетит и ядерный чемоданчик. Daily Mail подчеркивает, что этот саквояж должен находиться при главе государства до последней минуты, пока его полномочия в силе, а потом он передается новому президенту. Но поскольку Трамп отказался присутствовать на инаугурации преемника, специальному офицеру придется слетать вместе с Трампом во Флориду, а потом вернуть чемоданчик в Вашингтон.

После отставки Дональд Трамп намерен развивать свою политическую карьеру. Он собирается создать новую партию. Эти планы президент обсуждал с несколькими приближенными людьми, сообщает The Wall Street Journal. Газета пишет, что в последние дни у президента США появились разногласия с однопартийцами, в частности, с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. Тот обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января. В новой партии, вероятно, не будет критически настроенных политиков. Пока неясно, насколько решительно настроен Трамп, однако создание новой структуры потребует немалых затрат и ресурсов, подчеркивает газета. Тем не менее название для своей партии Дональд Трамп уже придумал — «Партия патриотов».

Списывать со счетов Трампа пока рано. Он все еще обладает значительным политическим весом и влиянием. Опрос Rasmussen показывает, что в последний полный рабочий день президента его одобряют 51% потенциальных избирателей. Не одобряющих — около 48%.