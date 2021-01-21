Сделка ЕКА

Как стало известно “Ъ”, крупнейшая независимая топливная компания Московского региона ЕКА (владеет около 90 АЗС), принадлежавшая Екатерине Бородиной, дочери экс-главы управления делами президента РФ Павла Бородина, перешла к новым владельцам. Госпожа Бородина искала покупателя несколько лет, теперь ЕКА принадлежит закрытому паевому инвестфонду «Газпромбанк-Эридан», пайщики которого неизвестны. По словам собеседников “Ъ”, владельцами компании могут быть структуры, близкие к ЛУКОЙЛу. По мнению аналитиков, стоимость актива могла составить до 4,5 млрд руб.

Топливная компания ЕКА сменила владельца, рассказали источники “Ъ” в отрасли. Структуры ЕКА в конце декабря перешли к закрытому комбинированному ПИФ «Газпромбанк-Эридан», которым управляет «Газпромбанк-Управление активами», выяснил “Ъ”, изучив данные ЕГРЮЛ. До этого бенефициаром ЕКА была Екатерина Бородина.

Покупка через ЗПИФ — уже традиционный в РФ способ скрыть сторону сделки, поскольку имена пайщиков не раскрываются. Но, по словам нескольких источников “Ъ”, владельцем паев ЗКПИФа могут быть структуры, близкие к ЛУКОЙЛу. В ЛУКОЙЛе и «Газпромбанк-УА» не ответили на запрос “Ъ”. В «Роснефти» сообщили, что не являются покупателем ЕКА. В ФАС отказались комментировать сделку, сославшись на возможность не раскрывать информацию о «лицах, в отношении которых применяются меры ограничительного характера». Связаться с госпожой Бородиной не удалось.

ЕКА владеет около 90 АЗС в Москве и Подмосковье (около 10% заправок этого региона) и является крупнейшим независимым региональным оператором. Для сравнения: согласно сайту ЛУКОЙЛа, компания владеет 125 АЗС в Московском регионе, у «Роснефти» — более 300, «Газпром нефти» — около 100 заправок. ЕКА также осуществляет продажу топлива по картам для корпоративных клиентов. Екатерина Бородина — дочь Павла Бородина, возглавлявшего управделами первого президента РФ Бориса Ельцина в 1993–2000 годах. В 1999 году он также выдвигался на пост мэра Москвы, а в 2000–2011 годах работал государственным секретарем Союзного государства РФ и Белоруссии.

По данным “Ъ”, госпожа Бородина несколько лет искала покупателя на ЕКА. О том, что она хочет продать свои активы в РФ и большую часть времени проводит за границей, “Ъ” уже сообщал в августе 2019 года, тогда, в частности, речь шла о недвижимости. Два собеседника “Ъ” говорят, что представители ЕКА вели переговоры с ЛУКОЙЛом. По словам еще одного источника “Ъ”, ЛУКОЙЛ уже перенаправил дополнительные объемы топлива для продаж через ЕКА. В то же время основная управленческая команда ЕКА и бренд на данный момент сохранены.

Желание скрыть конечного собственника крупной сети АЗС может объясняться тем, что, в случае если в результате сделки доля этого игрока на рынке региона окажется существенной, ФАС может потребовать продать часть активов. Так, например, подобное предписание ФАС выдавала «Роснефти» после того, как в 2016 году нефтекомпания приобрела контрольный пакет «Башнефти», которая владела крупной сетью АЗС. По мнению одного из источников “Ъ”, теоретически ЛУКОЙЛ может продать ЕКА свою франшизу, чтобы провести ребрендинг ЕКА.

На российском топливном рынке не так часто случаются крупные сделки из-за нестабильности этого бизнеса, в основном они связаны с покупкой независимых игроков крупными нефтекомпаниями. Так, например, одна из таких — приобретение в 2019 году «Роснефтью» за 13 млрд руб. Петербургской топливной компании (более 140 заправок), которую связывали с бывшим лидером так называемой тамбовской ОПГ Владимиром Кумариным.

В зависимости от расположения заправки ЕКА могут стоить 30–50 млн руб. за штуку, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. Таким образом, сумма сделки могла составить до 4,5 млрд руб.

Дмитрий Козлов