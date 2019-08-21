Level на уровне набережной

Дочь бывшего управляющего делами президента Павла Бородина Екатерина продает свои активы в России. Сейчас ее представители ищут покупателя, в частности, на площадку на Саввинской набережной в центре Москвы, где можно построить элитное жилье. Интерес к проекту уже подтвердила Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича.

Бенефициар сети автозаправок EKA Екатерина Бородина продает активы в России, рассказал собеседник “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил знакомый предпринимательницы. Связаться с госпожой Бородиной “Ъ” не удалось. По словам собеседников “Ъ”, сейчас она за границей, где пока и планирует проводить большую часть времени, а сделками в Москве занимаются ее представители. Среди девелоперских активов Екатерины Бородиной — площадка на Саввинской набережной. По словам одного из источников “Ъ”, среди претендентов на покупку — Level Group Вадима Мошковича. В компании подтвердили интерес к сделке.

Екатерина Бородина — дочь Павла Бородина, возглавляющего управделами президента России при Борисе Ельцине, в 1993–2000 годах. В 1999 году он также выдвигался на пост мэра Москвы, а в 2000–2011 работал государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. В числе других объектов недвижимости госпожи Бородиной может быть бизнес-центр «Лубянский» в Лубянском проезде в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакс», Екатерине Бородиной принадлежит ООО ОТК, в собственности которого и находится офисный центр.

Павел Бородин, бывший глава управделами президента РФ, в интервью «Ленте.Ру» в 2015 году Через меня проходили огромные деньги, которые ко мне не прилипали и которыми я ни с кем не делился

В Москомстройинвесте сообщили “Ъ”, что разрешениями на строительство на Саввинской набережной занималось ООО «Инвест менеджмент групп». Гендиректором этой компании указан Сергей Шабашов. По данным Kartoteka.ru, он также руководит структурами, которыми владеет Екатерина Бородина.

По площадке на Саввинской набережной «Инвест менеджмент групп» заключила в 2005 году инвестиционный договор с ФГУП «Дирекция инвестиционных программ Минимущества России» (копия проекта по состоянию на 2017 год есть у “Ъ”) сроком до 2021 года. По условиям контракта инвестор должен был расселить два бывших общежития завода «Московский шелк», эти обязательства компания уже выполнила.

В Москомстройинвесте уточнили, что «Инвест менеджмент групп» согласовала на Саввинской набережной строительство гостиницы. В проекте же указано, что возможно и строительство апартаментов, так как у компании уже есть все необходимые документы для разработки градостроительного плана застройки участка. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает стоимость участка в 1,8–1,9 млрд руб. В строительство апартаментов инвестору придется вложить еще 2–2,5 млрд руб., цена недвижимости при продаже составит 600–900 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитывает консультант. По оценке «Метриума», реализация проекта на Саввинской набережной займет три-четыре года. В строительно-монтажные работы инвестору надо будет вложить около 1,5–1,8 млрд руб. Стартовая средняя стоимость квадратного метра составит около 550 тыс. руб. без отделки.

По словам господина Сергунина, обременением для девелопера станет инвестиционный договор, даже если текущий собственник площадки продлит срок действия контракта. Наличие соинвестора в виде госструктуры может осложнить реализацию проекта, считает эксперт.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая отмечает, что главное преимущество участка на Саввинской — это расположение на первой линии набережной и одновременно на границе с парком «Новодевичьи пруды». Да и в целом Хамовники — самый востребованный район у покупателей новостроек премиум-сегмента и элитного класса: по подсчетам «Метриума», на эту локацию пришлось 24% от всех сделок 2019 года в этих сегментах. Среди недостатков проекта госпожа Литинецкая называет расположенный рядом и концептуально похожий комплекс Savvin River Residence на начальной стадии строительства.

Елизавета Макарова