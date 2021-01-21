ЦБ уточнит нагрузку

Банк России разработал «дорожную карту» по модернизации механизма расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Она призвана помочь банкам более точно определять закредитованность клиентов, в первую очередь при выдаче необеспеченных займов. Также механизм может понадобиться в случае роста кредитной активности при сохранении низких доходов населения и при выходе банков в более рискованные сегменты рынка. В целом эксперты считают планы ЦБ возвратом к ослабевшей в кризис политике охлаждения рынка.

ЦБ определил основные задачи по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) на 2021–2022 годы. Рассчитывать его банки обязаны с октября 2019 года. ЦБ исходно вводил ПДН, чтобы сдержать рост выдачи необеспеченных кредитов, а также ограничить риски в потребительском кредитовании. Чем выше ПДН, тем больше коэффициенты риска по кредиту при расчетах достаточности капитала банка. Вместе с тем, по мнению ЦБ, необходимо продолжить совершенствование процедуры расчета показателя.

На начало декабря 2020 года объем ссуд, предоставленных физическим лицам, достиг 19,68 трлн руб. (за год рост составил 2,4 трлн руб.). Объем просроченных свыше 90 дней ссуд превысил 1 трлн руб. По расчетам Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2020 года два и более кредита было у 18,5 млн заемщиков (более половины их числа).

Вице-президент Moody`s Ольга Ульянова выделяет два наиболее индикативных пункта из опубликованной ЦБ «дорожной карты». Во-первых, это рассмотрение вопроса «о целесообразности введения ограничений на выдачу отдельных видов кредитов на законодательном уровне». «Это можно трактовать как возвращение к идее законодательного ограничения выдачи кредитов заемщикам с высоким ПДН»,— считает эксперт. Во-вторых, это калибровка надбавок к коэффициентам риска в зависимости от значений ПДН. Они будут калиброваться в сторону повышения, а не понижения, считает госпожа Ульянова. «Таким образом, ЦБ сворачивает стартовавший в пандемию цикл послаблений на рынке потребкредитования и сейчас задумывается об ужесточении регулирования»,— полагает она.

Участники рынка отмечают, что во второй половине года (после стагнации в весенние месяцы) кредитный рынок начал динамично восстанавливаться. «По 2020 году этот рост не превысит 10%, и он несопоставим с более чем 20-процентным ростом, наблюдавшимся в 2019-м и 2018 годах»,— отмечает госпожа Ульянова. Однако, по ее мнению, «по всей видимости, ЦБ уже обеспокоен тем, что в ситуации, когда реальные располагаемые доходы населения не растут, может произойти повышение кредитной нагрузки домохозяйств». Кроме того, ЦБ извлек уроки из истории внедрения показателя долговой нагрузки и, возможно, хочет расширить перечень источников, из которых банки извлекают необходимую информацию, а также обеспечить возможность расчета ПДН в условиях удаленного режима взаимодействия с заемщиками, полагает госпожа Ульянова.

Осенью 2019 года, когда был введен ПДН, часть игроков пересмотрели кредитную политику. Некоторые решили, что запас по капиталу позволяет кредитовать по старым правилам, получая больший доход от кредитования лиц с высоким уровнем ПДН, говорит “Ъ” один из менеджеров банка из топ-20. Однако прошло чуть больше года, и все больше банков приходят к выводу, что меньшая доходность при меньшей нагрузке на капитал для них лучше, пересматривая кредитную политику: «После ужесточения требований к расчету ПДН, если оно произойдет, таких игроков станет больше».

Прямое ограничение выдачи отдельных типов потребкредитов — не идея, впервые она была сформулирована регулятором еще на этапе внедрения ПДН. Однако по мере падения темпов роста потребкредитования в 2019–2020 годах актуальность меры снизилась, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В текущих условиях, учитывая слабую динамику выдач в сегменте в прошлом году и заметно упавший уровень одобрения, меры охлаждения сегмента, принятые в 2019 году, кажутся достаточными, считает господин Доронкин. По его оценке, прямое ограничение выдач может рассматриваться как крайняя мера: в случае очередного витка активности в данном сегменте в условиях слабой динамики доходов населения, либо в случае исчерпания качественных заемщиков и выхода банков в более рискованные сегменты рынка.

Ольга Шерункова