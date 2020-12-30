Охлаждение — мать учения

У ЦБ есть традиция. Чуть ли не каждый год он охлаждает рынок — то необеспеченного потребительского кредитования, то ипотеки. В 2019 году, например, розничный сегмент охлаждался показателем долговой нагрузки. В 2020 году у регулятора появился помощник в лице коронавируса, вместе с ростом температуры охладившего желание граждан занимать. Но ЦБ стихии не доверяет, активно проявляя желание снова начать дуть холодным воздухом. Вот только в нужном ли направлении? Ведь розничное кредитование сдерживают естественные факторы, тогда как большой и отнюдь не более стабильный корпоративный портфель ускоряет рост.

Пандемия неожиданно помогла ЦБ в его традиционном стремлении придержать быстрорастущий рынок кредитования. На фоне падения доходов и потери работы граждане существенно сократили потребление: стали откладывать крупные покупки, более ответственно относиться к финансам, меньше и осторожнее занимать, не будучи уверенными, что смогут обслуживать долг. Со своей стороны, банки, всегда активно привлекавшие граждан в потребительское кредитование, строже отбирали потенциальных клиентов, опасаясь роста неплатежей. «Закрутили» выдачу займов и микрофинансовые организации.

Однако органической жесткости рынку хватило лишь на один квартал. На фоне той же нехватки денег и снятия ограничений граждане вновь потянулись в банки, тем более что ряд видов кредитования прямо стимулировало государство.

Прежде всего это коснулось ипотеки, одной из целей которой была поддержка строительной отрасли. К концу года объем льготной программы, по которой субсидируются ставки, был расширен до 1,9 трлн руб., а саму ее продлили до середины 2021 года. Не забыли и автопром, расширив профильную программу в 1,7 раза. Эти сегменты показали рост, и даже необеспеченное потребительское кредитование в отдельные месяцы второго полугодия восстанавливалось до значений 2019 года. Снова зазвучали предостережения ЦБ о необходимости охлаждения и «медвежьей услуге» населению, закредитованность которого опять стала расти.

Смущает, однако, то, что все эти слова звучат только в отношении населения, розничного сегмента рынка. Конечно, абсолютные темпы роста здесь выше, чем в корпоративном. Но если взять вторую производную, то есть ускорение, картина меняется. Розничный портфель в 2019 году увеличился на 19%, а в 2020 году ожидается динамика в 13–14%. Таким образом, темпы роста замедлились на треть. Тем временем корпоративный портфель вырастет на 10–11% при увеличении в 2019 году менее чем на 6%. То есть его темпы роста почти удвоились, притом что в абсолютных значениях размер этого портфеля в 2,3 раза больше розничного и в нем больше четверти валютных кредитов.

По качеству корпоративный портфель тоже не то чтобы лучше розничного. За девять месяцев пандемии объем реструктуризированных корпоративных кредитов (с учетом МСП) превысил показатель по розничным почти в семь раз (5,6 трлн руб. против 0,8 трлн руб.). Эти «коронавирусные» реструктуризации формально улучшили качество корпоративного портфеля, что вкупе со льготами сдвинуло создание резервов по нему на следующий год. В результате туда же перенеслись реальные проблемы банков.

По оценке АКРА, потенциальный объем дополнительного резервирования по корпоративному портфелю может достигнуть 650 млрд руб., в НКР говорят вообще об 1 трлн руб.

По мнению S&P, расходы на резервы останутся высокими до конца 2021 года и могут достичь 1,5–2% от среднего объема портфелей крупных банков.

За второй волной пандемии пришли новые ограничения и очередной виток снижения доходов, перспективы и эпидемиологической ситуации, и экономической остаются туманными. В такой ситуации беспокойство регулятора понятно, но вот в нужную ли сторону оно направлено — вопрос. Стоит ли дополнительно охлаждать сектор потребительского кредитования, который несильно потеплел даже в ажиотажный предновогодний сезон, или все-таки больше внимания обратить на корпоративное, несущее банкам отнюдь не меньше рисков?

Полина Трифонова