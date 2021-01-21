Сбербанк прикупил долгов

Как выяснил “Ъ”, перед тем как отдать в управление или продать заводы «Евроцемента», Сбербанк, как основной кредитор, консолидировал его долги. Госбанк выкупил у ВЭБ.РФ права требования более чем на 7 млрд руб. к ряду цементных заводов, входящих в группу.

Сбербанк приобрел у ВЭБ.РФ права требования на 7,2 млрд руб. по кредитам к двум дочерним компаниям «Евроцемента» — «Мордовцементу» и «Невьянскому цементику» на 7,2 млрд руб., рассказал источник “Ъ” на финансовом рынке и подтвердили в ВЭБ.РФ. В «Евроцементе» посоветовали обратиться за комментариями в Сбербанк, где не ответили на запрос “Ъ”.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов уверен, что выкуп долга у ВЭБа по его номинальной стоимости маловероятен. Сбербанк выкупил право требования с дисконтом не меньше 50–60%, полагает эксперт. Таким образом, ВЭБ мог выручить около 3,6–4,3 млрд руб.

Рыночная практика предполагает, что право требования выкупают с дисконтом в 90%, но случай с «Евроцементом» нестандартный, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беляков. «Это не типичный дефолтный актив с малыми шансами на возмещение, поэтому здесь право требования было выкуплено по цене, более приближенной к номинальной стоимости»,— поясняет господин Беляков. К тому же действия Сбербанка относительно актива говорят о том, что у банка есть план по оздоровлению актива и в случае реструктуризации всех долгов и восстановления денежных потоков компания может быть выведена на обслуживание обязательств, добавляет эксперт.

Источники “Ъ” сообщали, что госбанк может отдать в управление заводы «Евроцемента» «Смикому», который ранее назывался «Базэлцемент» и принадлежал Олегу Дерипаске (см. “Ъ” от 14 января).

«Евроцемент груп» — один из крупнейших российских производителей цемента, объединяет 19 заводов в России и за рубежом. В СМПРО рыночную долю холдинга в объеме производства цемента в 2020 году оценивают в 27,7%. В 2014 году этот показатель был выше — 35,5%. Сокращение произошло за счет снижения объемов и закрытия некоторых заводов.

«Евроцемент» создан Филаретом Гальчевым, который до последнего времени считался ключевым собственником. Но прошлой осенью из отчетности Сбербанка стало известно, что банк консолидировал GFI Investment Ltd — головную структуру «Евроцемента». Это произошло в рамках урегулирования задолженности, превышавшей 65 млрд руб. При этом консолидированные чистые активы группы оценивались в 79,2 млрд руб.

Сбербанк традиционно был ключевым партнером «Евроцемента», а в конце прошлого года стал его основным кредитором. Банку удобна консолидация требований к холдингу, проще принимать решения по реструктуризации долга, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, в случае пересмотра условий кредитования Сбербанком для «Евроцемента» реструктуризация долга снизит процентный доход кредитора посредством увеличения срока погашения долга и снижения процентной ставки. Он добавляет, что реструктуризация будет скорее вынужденной мерой для госбанка.

Господин Суверов добавляет, что консолидация долгов у одного кредитора максимизирует оцениваемую стоимость компании, так как косвенное влияние на компанию и право подачи на ее банкротство будет находиться в руках у одного кредитора.

Антон Лопатин не исключает, что один из вариантов для Сбербанка — это продажа «Евроцемента» со всеми требованиями. Максим Худалов уверен в обратном: правительству было бы выгодно оставить косвенное управление в своих руках. Владея ключевым игроком на цементном рынке, полагает господин Худалов, власти могли бы регулировать всю отрасль.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов