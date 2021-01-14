Сбербанк разводит «Евроцемент»

Сбербанк, получивший прошлой осенью контроль над головной компанией «Евроцемент груп» Филарета Гальчева, ищет для актива нового инвестора. По данным “Ъ”, среди претендентов — структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски. Аналитики полагают, что сначала речь может пойти о передаче бизнеса в управлении, но в перспективе банк интересует именно продажа. Сделка пройдет при не лучшей рыночной конъюнктуре: объемы производства цемента снижаются, а себестоимость растет.

Сбербанк может передать контроль над «Евроцемент груп» структурам «Базового элемента» («Базэл») Олега Дерипаски. Об этом рассказали несколько источников “Ъ” на рынке, не уточнив, о какой именно схеме сделки идет речь. В самом Сбербанке от комментариев отказались. Представитель «Базэла» заявил, что о покупке активов «Евроцемента» речи не идет. Источник “Ъ” уточняет, что на первом этапе подразумевается передача заводов группы в управление.

«Базэл» управляет активами Олега Дерипаски (занимает 41-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $2,3 млрд), который находится под санкциями США. В периметр холдинга ранее входила «Базэлцемент», которая в 2019 году была переименована в «Смиком» и переведена на баланс другой компании. The Bell связывал схему со стремлением господина Дерипаски защитить свои активы от западных санкций.

«Евроцемент груп» — один из крупнейших российских производителей цемента, объединяет 19 заводов в России и за рубежом. В СМПРО рыночную долю холдинга в объеме производства цемента в 2020 году оценивают в 27,7%. В 2014 году этот показатель был выше — 35,5%. Сокращение произошло за счет снижения объемов и закрытия некоторых заводов.

Компания создана Филаретом Гальчевым, который до последнего времени считался ключевым собственником бизнеса. Но прошлой осенью из отчетности Сбербанка стало известно, что банк консолидировал GFI Investment Ltd — головную структуру «Евроцемента». Это произошло в рамках урегулирования задолженности, превышавшей 65 млрд руб. Консолидированные чистые активы группы при этом оценивались в 79,2 млрд руб.

Собеседник “Ъ” на рынке цемента уверен, что источником проблем «Евроцемента» стали не управленческие и иные ошибки, а рыночная конъюнктура: спрос на цемент устойчиво сокращался с 2014 года, себестоимость росла, а цена — нет: «Сейчас мы производим 66% от объемов 1989 года. Последние несколько лет цементные предприятия фактически спонсировали девелоперов».

Из расчетов СМПРО следует, что в 2020 году в России произведено 55,7 млн тонн цемента, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году, и на 19,1% — чем в 2014 году. Данных по себестоимости производства за 2020 год у аналитиков еще нет, в 2019 году показатель был 3,5 тыс. руб. за тонну, что на 39% выше относительно 2014 года. Цена продажи в 2020 году была 3,8 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 0,8% к 2019 году и на 34,1% — к 2014 году.

Собеседник “Ъ” полагает, что передача «Евроцемента» в управление потребовалась банку для того, чтобы заводы могли генерировать в моменте выручку, позволяющую обслуживать долг. Но старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что в конечном итоге Сбербанк будет заинтересован именно в продаже актива: это необходимо, чтобы снять с баланса проблемную структуру, которая заставляет формировать дополнительные резервы.

Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков говорит, что Сбербанк также может сам профинансировать сделку по продаже заводов, если у него не превышены лимиты на группу, в которую входит инвестор. Если рыночная цена актива значительно ниже, чем его долг, Сбербанк может пойти даже на безвозмездную передачу актива в обмен на выплату долга, если сочтет, что снижает свои риски за счет поручительств нового инвестора, добавляет аналитик.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов, Анатолий Костырев