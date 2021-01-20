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Президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Садыр Жапаров признан победителем выборов президента Киргизии

ЦИК Киргизии официально признал Садыра Жапарова победителем досрочных выборов президента, прошедших в стране 10 января. Господин Жапаров набрал 79,2% голосов избирателей.

Садыр Жапаров стал и. о. президента Киргизии в октябре 2020 года после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. В ноябре и. о. президента сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в новых выборах.

О программе нового президента — в материале “Ъ” «Садыр Жапаров избрался в волшебники».

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