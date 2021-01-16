Жапаров набрал на выборах президента Киргизии 79,2%

Садыр Жапаров победил на выборах президента Киргизии с результатом в 79,2% голосов, сообщается на сайте Центризбиркома после подсчета 100% бюллетеней. За него проголосовали более 1,1 млн человек.

На втором месте — Адахан Мадумаров, который набрал почти 6,8% голосов. За него проголосовали с 95 тыс. человек.

Явка составила 39,34%, участие в выборах приняли более 1,4 млн человек. Общее число избирателей составляет около 3,6 млн.

Садыр Жапаров стал и. о. президента в октябре 2020 года после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. Досрочные выборы состоялись 10 января 2021 года. Первый пункт его программы — новая конституция. Она должна расширить полномочия президента и усилить его ответственность.

Подробности — в материале “Ъ” «Садыр Жапаров избрался в волшебники».