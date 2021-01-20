Регионы подключаются к массовой вакцинации

Около 2 млн доз вакцины «Спутник V» получат регионы до конца следующей недели. О планах поставок препарата сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, массовая вакцинация идет во всех регионах. Однако во многих субъектах федерации, как выяснил “Ъ FM”, желающие привиться пока могут лишь записаться на процедуру. Как проходит массовая вакцинация в регионах? И как дозы «Спутника V» распределятся по ним? Выяснял Александр Рассохин.

Санкт-Петербург запомнится как город, где сложилась одна из самых критически опасных ситуаций в стране за время пандемии. В какой-то момент в больницах осталось всего 27 свободных коек для COVID-пациентов. Впрочем, сейчас ситуация, кажется, нормализуется. Число госпитализированных снижается, а выздоровевших — растет. Почти четверть всех мест в больницах теперь свободна.

Тем временем регион на фоне недавнего коллапса системы здравоохранения уже получил довольно крупную партию вакцины — 40 тыс. доз. Из них осталось в наличии около половины. К концу месяца в город должны завести еще 80 тыс. доз. Впрочем, собеседники “Ъ FM” с настороженностью относятся к таким заявлениям властей. Ведь изначально планы Смольного были гораздо амбициознее. Еще в декабре власти обещали предоставить 100 тыс. доз к Новому году и 500 тыс. в январе, напоминает корреспондент «Фонтанки» Илья Казаков. Пока же жители Санкт-Петербурга активно записываются на вакцинацию, но сделать это гораздо сложнее, чем в Москве.

«Есть список 70 поликлиник, где проводится вакцинация. Нужно дозваниваться туда, это достаточно сложно, не всегда берут трубки, не всегда есть места. Второй способ — это портал “Здоровье петербуржца” — там нужно вылавливать номерок на вакцинацию, опять же, они есть не везде, и в ближайших поликлиниках тоже нужно его выискивать. В общем-то, петербуржцы сейчас несколько автоматизировали процесс собственными руками: несколько энтузиастов создали чат-бот в Telegram и таблицу в Google Docs, которая автоматически отслеживает эти места. Но это половинчатое решение: если повезет, можно попасть, например, на следующий день, но многие видят талончик на вакцинацию в конце месяца или не видят вовсе»,— рассказала Казаков.

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Помимо Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области в лидерах, как по общему количеству заболевших, так и по числу ежедневных случаев инфицирования, Свердловская область — с начала пандемии коронавирусом там заразились 66 тыс. человек, а вакцины в регион поступило всего 15 тыс. доз. Во вторник в СМИ появилась информация, что вся партия практически закончилась, и прививочная кампания под угрозой. Однако власти поспешили успокоить население, отмечает главный редактор “Ъ-Урал” Николай Яблонский: «По словам заместителя губернатора, буквально в ближайшие дни поступит еще 60 тыс. доз, а потом через несколько дней еще 60 тыс. доз, и вроде вакцинация должна принять, наконец, масштабы, соотносимые с ситуацией. До Нового года в регион поступило всего порядка 3-4 тыс. доз вакцины — это вообще несерьезные масштабы. На прививку можно записаться через единый номер, а можно через поликлинику. Другое дело, что вашу заявку запишут, но могут не перезвонить».

Ожидают поставок вакцины и в Нижегородской области, которая на четвертом месте в стране по заболеваемости. Пока что привиться там могут только медики, соцработники, педагоги и волонтеры. Но в ближайшее время в регион завезут значительную партию препарата и для массовой вакцинации, рассказал “Ъ FM” вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов: «До конца января обещают, что будет поставка примерно 151 тыс. доз вакцины. Мы планируем, что выйдем на пик прививочной кампании в начале мая, большая часть населения вакцинируется. Объемы поставленной вакцины будут зависеть от того, как регион справляется на данном этапе с текущей потребностью. Условно говоря, сколько мы людей привили, столько вакцин и придет в следующую партию».

Объемы поставок вакцины в каждый конкретный регион разнятся. К примеру, Кировская область, как уверяют власти, в ближайшие дни получит всего 18 тыс. доз и только к марту 55 тыс. Такие же объемы к концу зимы ждут и в Вологодской области, а вот в Самарскую уже к началу февраля завезут 130 тыс. доз. О неравномерном распределении вакцины на прошлой неделе сообщал фонд «Петербургская политика». Там предполагали, что это связано с лоббистскими способностями каждого конкретного региона.

С другой стороны, в Москве сделать прививку может практически любой желающий. На этой неделе в некоторых торговых центрах даже открылись мобильные пункты вакцинирования. Чтобы сделать там прививку, нужен только паспорт, полис и примерно два часа свободного времени. Не исключено, что этой опцией захотят воспользоваться не только москвичи, и в очередях к врачу окажутся «паломники» из регионов.