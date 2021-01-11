Коронавирус отдохнул на праздниках

Заболеваемость коронавирусом во время новогодних праздников пошла на спад. Однако вирусологи предупреждают о мнимости такой динамики и прогнозируют новый всплеск. За период новогодних каникул количество новых случаев заражения по стране сократилось с 27 тыс. до 23 тыс. человек в сутки. В Москве в последний день декабря зафиксировали более 6,5 тыс. инфицированных, 4 января показатель уменьшился до 3,6 тыс. Последние данные показывают, что в столице ежесуточно заражаются немногим более 4,2 тыс. человек. Тем временем в Европе напряжение нарастает. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что впереди, возможно, самые тяжелые недели борьбы с COVID-19. Можно ли говорить о том, что вторая волна пандемии в России пошла на спад? И какие факторы повлияют на ситуацию? Разбирался Александр Рассохин.

Можно подумать, что с наступлением нового года жизнь в России и вправду изменилась, по крайней мере, в контексте пандемии. Согласно официальной статистике, с каждым днем в январе коронавирусом заражалось все меньшее число человек, и в последние дни суточный прирост составлял порядка 23 тыс. по всей стране — это минимум с середины ноября. Может показаться, что ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться, а вторая волна пандемии сходит на нет. Но ощущение это обманчиво, предупреждает генетик Кирилл Волков:

«Были закрыты школы, то есть мы фактически выключили один из самых серьезных очагов распространения. Естественно, люди не ходят на работу и тоже перестали переносить коронавирус. С другой стороны, есть большое количество новогодних контактов с семьями, с друзьями, которые, наоборот, могли бы увеличивать количество заболевших. Плюс еще во время праздников снизилось количество тестов. Если количество тестов снизилось, а цифры хоть как-то отражают реальность, то у нас, наоборот, идет всплеск, потому что при сниженном количестве тестов мы получаем большую долю зараженных».

Отчасти подтверждает эти опасения ситуация в Санкт-Петербурге. В декабре, да и в первые дни января показатель заражаемости там оставался на одном уровне — около 3,7 тыс. человек в сутки. Но к концу праздничных выходных цифры пошли на спад. В воскресенье в Санкт-Петербурге вирус выявили у 3 тыс. пациентов. В то же время число госпитализированных за сутки возросло по сравнению с декабрем на 128%, подчеркивает Кирилл Волков. Так что, по его словам, в ближайшее время кривая заболеваемости начнет расти. Тем более что синоптики прогнозируют морозы до минус 22 градусов в Москве уже на этой неделе. «Если будет минус 20, то люди, скорее всего, по большей части будут оставаться дома, в замкнутых помещениях, а это приведет к увеличению заражаемости. Мне кажется, все может быть еще впереди после праздников. Сейчас все-таки временное снижение, связанное либо с меньшим количеством тестов, либо действительно, хотелось бы надеяться, с внутренними положительными факторами, с тем, что меньшее число людей заболевает»,— резюмирует Волков.

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Соглашается с такими опасениями и заслуженный врач страны, ведущий научный редактор портала vrachu.ru Михаил Каган. Многие возвращались из отпусков, в аэропортах и на вокзалах наблюдались скопления людей. Кроме того, праздники расхолаживают. Очевидно, часть россиян снизила бдительность, забыв про масочный режим и социальную дистанцию, подчеркивает Михаил Каган: «Что праздники, и где-то есть скопление людей, несоблюдающих дистанцию и, может быть, не всегда носящих маски, понятно. Но, кроме того, может иметь значение распространение более заразного штамма коронавируса, который появился в Британии, он захватывает многие страны, и в нашей стране будет распространяться. Он способствует всплеску заболеваемости».

О том, что «британский штамм» пришел в страну, в воскресенье сообщили в Роспотребнадзоре. Новый вид коронавируса обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании. На этом фоне изменения статистики в сторону повышения стоит ожидать не раньше ближайших выходных, рассуждает профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Константин Северинов: «Вакцинация пока что производится, но явно не в достаточном количестве, чтобы оказать влияние на динамику. Если смотреть на те страны, где нет длинных каникул, а это Англия и Соединенные Штаты, то там, очевидно, этот процесс продолжается. Считается, что инкубационный период составляет пять-шесть дней, и уже после этого вирус начинает фиксироваться в крови. Поэтому можно ожидать, что к 20-м числам может быть очередной подъем.

Чем большее количество людей сдает тесты, тем больше положительных результатов».

Ситуацию усугубляет и то, что в преддверии новогодних праздников россияне, которые почувствовали недомогание и потерю обоняния, не спешили сдавать тесты на коронавирус. Ведь в случае подтверждения диагноза это означало бы обязательную изоляцию в январские праздники. Тем более отсидеться дома можно было и так, без оформления больничного. Но отследить перемещение таких потенциальных переносчиков, их количество и контакты теперь, судя по всему, невозможно.