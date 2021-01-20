Володин заявил об отсутствии иностранного гражданства у депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не обладает данными о наличии иностранного гражданства у депутатов нижней палаты парламента. В августе прошлого года он поручил запросить МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у ряда депутатов, а до этого обратился с таким же запросом в Центризбирком, но комиссия сочла, что этот вопрос «не по адресу».

«У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов о том, что у депутатов есть второе гражданство»,— заявил господин Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения в первом чтении законов, направленных на реализацию норм обновленной Конституции, о запрете иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих. «Чтобы вот такие обвинения озвучивать, материалы в рабочем порядке передавайте, мы их изучим, направим в соответствующие федеральные структуры. Если они найдут подтверждение, любой получит по заслугам»,— добавил спикер Госдумы, напомнив, что двойное гражданство и вид на жительство несовместимы с полномочиями депутата.

Напомним, в апреле 2020 года завязался спор между Вячеславом Володиным и депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым. Тогда спикер в ходе пленарного заседания предложил проверить коммуниста на наличие второго гражданства, ссылаясь на прозвучавшую информацию о наличии у депутата паспорта США. Господин Парфенов на это ответил, что проверять нужно всю Госдуму, и сослался на социальные сети, где сообщалось как минимум о 39 депутатах от «Единой России» с иностранным гражданством. В ЕР тогда опровергли слова коммуниста, а заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн потребовал либо представить доказательства, либо сдать мандат. Господин Парфенов сдавать мандат отказался. В середине июля Денис Парфенов обратился к Вячеславу Володину и руководителю администрации президента Антону Вайно с просьбой проверить сообщения СМИ о возможном наличии у парламентариев и должностных лиц иностранных гражданств и видов на жительство. В обращении коммунист заявил о наличии у себя только российского гражданства и перечислил депутатов, сенаторов, глав регионов и региональных чиновников, которые, по данным СМИ, могут нарушать запрет на наличие иностранного гражданства.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «А вас, Штирлиц, я попрошу признаться».