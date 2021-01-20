ЦБ РФ проработает вопрос внедрения ограничений на выдачу отдельных видов кредитов

Банк России (ЦБ) проанализирует целесообразность введения ограничений на законодательном уровне на выдачу отдельных видов кредитов и займов. Речь идет о выдаче необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

«''Дорожная карта'' на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки»,— говорится в сообщении регулятора.

В ближайшее два года ЦБ планирует подготовить предложения о закреплении на законодательном уровне обязанности кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки. В 2019–2020 годах регулятор издал нормативные акты для модернизации механизма расчета показателя.

Согласно последним данным, к концу 2020 года доля просроченных потребкредитов в России выросла до 16%. При этом уровень одобрения российскими банками кредитов в 2020 году стал рекордно низким за последние три года. За весь прошлый год банки одобрили лишь 33,9% всех поданных заявок на розничные кредиты.

О проблеме необеспеченных займов — в материале “Ъ” «У кредитной пирамиды не нашлось основания».