В 2020 году банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

В 2020 году уровень одобрения российскими банками кредитов стал рекордно низким за последние три года, сообщил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По мнению опрошенных изданием экспертов, ужесточение кредитной политики банков связано не только с пандемией коронавируса COVID-19, но и ростом долговой нагрузки россиян и закредитованностью наиболее уязвимых групп заемщиков.

По данным статистики НБКИ, в 2020 году кредитная политика банков различалась в разных сегментах. Так, больше всего отказов пришлось на автокредитование (62% заявок были отклонены). Также упал уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт (31,2%). В ипотечном сегменте неудовлетворенными остались только 28,7% заявок.

В целом за год банки одобрили лишь 33,9% всех поданных заявок на розничные кредиты. По сравнению с 2019 годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. В 2021 году опрошенные РБК эксперты не ожидают смягчения кредитной политики банков.

О перспективах розничного кредитования в 2021 году — в материале “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».