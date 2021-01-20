В Удмуртии на обязательный учет поставлено менее 50% лесопилок

На сегодняшний день в Удмуртии на обязательный учет поставлено 445 лесопилок. В целом по республике насчитывается порядка 1 тыс. пилорам, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике. За 2020 год к административной ответственности было привлечено 32 нарушителя.

Напомним, что в июне 2019 года госсовет Удмуртии принял закон о «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины». На сессии регионального парламента 27 февраля 2020 года внесли изменения в региональный закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Поправки позволяют привлечь должностных лиц, ИП и юрлиц, нарушивших требования к организации пунктов приема и переработки древесины, к административной ответственности.