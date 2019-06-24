Госсовет Удмуртии принял закон о лесопилках

Госсовет Удмуртии принял закон о «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины». Депутаты единогласно проголосовали за его принятие в рамках очередной сессии регионального парламента 24 июня.

Напомним, что согласно обозначенному законопроекту в регионе планируют поставить под учет все пункты приема и переработки древесины. Сейчас в республике работают более 1 тыс. малых лесопильных комплексов. В апреле 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов пожаловался на работу госсовета по принятию закона о лесопилках. По его мнению, парламент слишком долго рассматривает этот закон.